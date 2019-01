Sono veri i numeri di Salvini sull’immigrazione?

Salvini : veri delinquenti Sono scafisti - no donne e bambini su Sea Watch : Roma – “Salvare vite significa bloccare le partenze. Quelle donne e quei bambini, che per la verita’ non ci sono sulla Sea Watch, non devono essere messe in mano agli scafisti che sono i veri delinquenti. I primi di marzo tornero’ in Africa dove lavoriamo a diversi progetti di sviluppo”. Cosi’ il vicepremier e ministro dell’Interno, Matteo Salvini, a Rtl 102.5. L'articolo Salvini: veri delinquenti sono ...

Ricchi e poveri : canzoni - età e nomi. Chi Sono | Ora o mai più : Ricchi e poveri: canzoni, età e nomi. Chi sono | Ora o mai più Chi sono i Ricchi e poveri Il gruppo, diventato trio e infine duo, nasce come quartetto, formato da due voci maschili e due voci femminili. I quattro membri erano Franco Gatti, Angela Brambati, Marina Occhiena e Angelo Sotgiu. La caratteristica del quartetto è sempre stata l’intreccio di quattro voci diverse: basso, tenore, contralto e soprano. Il quartetto, appena formatosi, si ...

AURORA RAMAZZOTTI/ "Sono sotto scorta e quando Sono sola ho paura" - Verissimo - : AURORA RAMAZZOTTI è una delle ospiti della nuova puntata di Verissimo, il rotocalco televisivo condotto da Silvia Toffanin su Canale 5

Isola dei Famosi – Jo Squillo assente alla prima puntata - la verità shock della presentatrice : “entrambi i miei genitori Sono morti” : Jo Squillo assente alla prima puntata de L’Isola dei Famosi 14: la presentatrice colpita da due gravi lutti familiari Commentando l’assenza di Jo Squillo alla prima puntata de L’Isola dei Famosi 2019, a cui avrebbe dovuto presenziare nelle vesti di naufraga, Alessia Marcuzzi ha parlato di “problemi familiari” per la presentatrice. A distanza di poche ore dall’esordio della 14ª edizione del programma si è ...

Lory Del Santo a ‘Vieni da me’ : “I miei erano molto poveri - ecco dove Sono nata” : Caterina Balivo ha ospitato anche Lory Del Santo a ‘Vieni da me’, il programma che conduce da settembre su Rai Uno. Abbiamo visto recentemente Lory al Grande Fratello Vip e si è parlato molto di lei negli ultimi mesi per via della tragedia familiare che l’ha investita: la perdita del figlio Loren, morto a 19 anni. “Lui faceva parte della sezione bontà, carineria, gentilezza”, ha detto nel salotto tv della Balivo quando si è toccato, non senza ...

I ricchi Sono più ricchi e i poveri più poveri : Roma, 21 gen., askanews, - Le fortune dei super-ricchi sono aumentate del 12% lo scorso anno, al ritmo di 2,5 miliardi di dollari al giorno, mentre 3,8 miliardi di persone, che costituiscono la metà ...

Inter - la verità di Wanda sul futuro di Icardi : "Sono fiduciosa - rinnoviamo al 100%" : Il caso rinnovo-Icardi fa ancora discutere e a Tiki Taka , in onda su Canale 5, Wanda Nara ha voluto fare chiarezza: "Io e Mauro non abbiamo chiesto nulla all'Inter. Mi fanno passare per stronza, ma ...

Giorgia Meloni - la lezione a Luigi Di Maio sul reddito di cittadinanza : "Ti dico io chi Sono i veri ultimi" : Una lezione ai grillini che sarebbe dovuta arrivare da Matteo Salvini. Le parole, i termini, il messaggio, sono quelli che da anni il leader della Lega porta avanti. Ma oggi lui è alleato di governo del M5S e tutto quel che può fare lo ha mostrato nella conferenza stampa di presentazione del reddito

Leda Berté - la sorella di Loredana contro il film Io Sono Mia : ‘Non rispecchia la verità’ : “sono convinta che questo film non rispecchi la verità sulla vita della mia famiglia e di Mimì“. A parlare è Leda Bertè, la sorella maggiore di Loredana e di Mia Martini, che esprime il suo dissenso nei confronti di Io sono Mia, il film dedicato a Mia Martini in arrivo in tv a febbraio dopo l’anteprima al cinema dei giorni scorsi. “Loredana e Olivia, le più piccole, non possono sapere tante cose della nostra famiglia. E ...

ROSA PERROTTA E PIETRO TARTAGLIONE SI Sono LASCIATI?/ 'Convivenza naufragata... la verità sarà svelata presto' : ROSA PERROTTA e PIETRO TARTAGLIONE si SONO LASCIATI? Momento difficile per l'ex tronista e l'ex corteggiatore di Uomini e Donne a pochi mesi dalle nozze.

Sanremo - il comico Saverio Raimondo accusa la Rai : "Chiamato ma ora non Sono più gradito" : Una camera a Sanremo prenotata a suo nome. Ma nessuna partecipazione ai programmi legati al festival. Saverio Raimondo inizia così, con un post sulla sua pagina Facebook, la denuncia della sua ...

Mia Martini - parla la sorella Leda : “E’ stata una morte avvolta nel mistero. Credo sia giusto riparlarne. Ma il film “Io Sono Mia” non rispecchia la verità” : La morte di Mia Martini, avvenuta il 12 maggio 1995, è da anni avvolta nel mistero. Le ipotesi di suicidio sono state più volte smentite dalle sorelle Olivia, Loredana e Leda, quest’ultima torna sull’argomento in un’intervista al settimanale Spy: “Io e Loredana abbiamo visto sul cadavere di nostra sorella dei lividi sia sulle braccia sia sulle gambe. Il che fa pensare a una discussione piuttosto violenta con qualcuno, ...