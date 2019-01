Blastingnews

: Sardegna, Narbolia: la vittima avrebbe avuto una figlia con il fratello del marito - Ventogal : Sardegna, Narbolia: la vittima avrebbe avuto una figlia con il fratello del marito - UnioneSarda : #Sardegna - Caso Brigitte, nuovi sviluppi nell'inchiesta sul femminicidio di #Narbolia: dalla relazione extraconiug… - PisuDavi : RT @UnioneSarda: Caso Brigitte, nuovi sviluppi nell'inchiesta sul #femminicidio di #Narbolia -

(Di martedì 29 gennaio 2019)Non solotradito ilcon il. Ma dalla relazione clandestina sarebbe anche nata una bambina. Gli investigatori ne sono certi. Brigitte Pazdernik, la 76 enne di origini tedesche - trovata morta nelle acque di Su Pallosu il 13 ottobre scorso - sarebbe stata uccisa proprio per questo motivo dal78enne Giovanni Perria. Che ora si trova rinchiuso in carcere. Non una vendetta quindi. Non un gesto premeditato. Ma un delitto d’impeto provocato dalla confessione che lafatto all’uomo. Ci sono numerosi dettagli che hanno portato gli inquirenti a formulare questa ipotesi. Per prima cosa – il giorno della sparizione della donna – un testimone molto affidabile (la vicina di casa),sentito litigare pesantemente i due nella villetta di via Su cunzau de is paras, a. La donna infattiraccontato alla Polizia che i due coniugi ...