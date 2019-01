Salvini | L' autorizzazione a procedere sul caso Diciotti va negata

No al processo per la Diciotti - Salvini ci ripensa : "Il Senato neghi l'autorizzazione a procedere" : In una lettera inviata al Corriere della Sera, il ministro dell'Interno chiede al Senato di negare l'autorizzazione ai...

Salvini chiede al Senato di negare l'autorizzazione a procedere sul caso Diciotti : "Dopo aver riflettuto a lungo su tutta la vicenda, ritengo che l'autorizzazione a procedere debba essere negata": lo afferma il ministro dell'Interno, Matteo Salvini, in una lettera al Corriere della Sera sulla richiesta inviata dal tribunale dei ministri di Catania a Palazzo Madama in merito al caso Diciotti. "In questo non c'entra la mia persona", ha precisato il vicepremier. "Innanzitutto il contrasto all'immigrazione clandestina ...

Diciotti - Matteo Renzi : “Voterò a favore dell’autorizzazione a procedere”. Se il Pd lo segue Salvini rischia il processo : Matteo Renzi voterà a favore dell’autorizzazione a procedere avanzata nei confronti di Matteo Salvini. Lo ha annunciato lo stesso ex presidente del consiglio con un post su twitter: “Sono arrivate in Senato le carte del Tribunale dei ministri nei confronti di Salvini. Dopo averle lette con attenzione e senza alcun pregiudizio ideologico, voterò a favore della richiesta di autorizzazione a procedere”. A questo punto, bisognerà ...

Caso Diciotti - Di Maio : non faremo dispetto a Salvini - sì all’autorizzazione a procedere : Al Senato i 5 Stelle non si opporranno alla richiesta arrivata dai magistrati di Catania intenzionati a processare il ministro dell’Interno per abuso di potere e sequestro di persona...

