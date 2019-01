Nintendo Switch ha esclusive forti e varie in programma per quest' anno

Come collegare la Nintendo Switch alla TV : Visto che avete voglia di giocare al titolo preferito sul grande schermo, vorreste sapere Come collegare la Nintendo Switch alla TV. Noi di ChimeraRevo abbiamo deciso di realizzare una guida ad hoc in cui vi leggi di più...

Nuove conferme sui tentativi di Electronic Arts di portare il Frostbite Engine su Nintendo Switch? : All'inizio di questo mese avevano cominciato a rincorrersi voci sul possibile supporto, da parte di Electronic Arts, del motore di gioco Frostbite per Nintendo Switch. Nintendolife ha prontamente segnalato ulteriori rumor che, almeno apparentemente, sembrerebbero navigare in questa direzione.Nello specifico, l'utente YouTube Doctre81 aveva scovato un dettaglio interessante nella pagina LinkedIn del Software Engineer di Electronic Arts, il quale ...

Assassin's Creed 3 e Liberation per Nintendo Switch stanno per essere annunciati? : Sembrerebbe che gli Assassini di Ubisoft stiano per debuttare ufficialmente su Nintendo Switch, se escludiamo la versione cloud di Odyssey uscita per il solo mercato giapponese. Come segnalano i colleghi di Eurogamer.net, infatti, un paio di rivenditori cechi hanno pubblicato nei loro listini una versione di Assassin's Creed 3 per Nintendo Switch, con tanto di papabile copertina.Ecco giungere quindi una nuova segnalazione, sulla scia della ...

Lo sviluppo di Metroid Prime Trilogy per Nintendo Switch sarebbe completo : Metroid Prime 4 uscirà tra qualche tempo ma non abbiamo idea di quando l'atteso gioco potrebbe arrivare. Nintendo ha da poco annunciato che lo sviluppo del titolo non era all'altezza dei loro standard e che ricominceranno da zero lo sviluppo con Retro Studios.Tuttavia, come riporta Gamingbolt, mentre aspettiamo Metroid Prime 4, probabilmente a breve potremmo vedere lo stesso in azione Metroid su Switch, perché, a quanto pare, Metroid Prime ...

Nintendo Switch raggiunge 10.5 milioni di unità vendute in America : Tramite un recente post sul suo profilo Twitter, l'analista Daniel Ahmad ha riportato i nuovi dati forniti da NPD riguardanti le vendite di Nintendo Switch. Da quanto riportato sembra che l'ibrida Nintendo abbia toccato la cifra di 10.5 milioni di unità vendute in America. Come riporta VGChartz, Nintendo Switch 2018 è riuscita a vendere 5,6 milioni di unità negli Stati Uniti, ovvero il 16% in più dell'anno precedente, quello di lancio della ...

Nintendo Switch non avrà nessun nuovo modello né taglio di prezzo : Se speravate in un nuovo modello di Nintendo Switch in arrivo per il 2019, oppure in un taglio di prezzo della console ibrida della grande N, purtroppo vi sono brutte notizie.Come riporta Gamepur infatti, il presidente di Nintendo Shintaru Furukawa ha smentito le voci, circolanti negli ultimi tempi, che volevano un nuovo modello della console lanciato nel 2019 in concomitanza con un taglio di prezzo della stessa. Almeno secondo Furukawa, questo ...

Accessori Nintendo Switch : i migliori da comprare : La nuova console di casa Nintendo ha ottenuto un enorme successo. La Nintendo Switch è riuscita a conquistare fin da subito molti utenti, grazie sia alle esclusive, come Super Mario e Zelda, che per le leggi di più...

Rinviata l’uscita di Metroid Prime 4 su Nintendo Switch : Retro Studios allo sviluppo : I possessori di Nintendo Switch guardano a Metroid Prime 4 come ad uno dei videogame più caldi in arrivo sulla console ibrida della casa di Super Mario. Annunciata nel corso dell'E3 2017 di Los Angeles, la prossima avventura della cacciatrice di taglie spaziale Samus Aran ha poi fatto perdere del tutto le sue tracce. Di fatto, gli appassionati hanno in mano solo un misero teaser trailer, che non fa altro che confermare l'esistenza del gioco per ...

Nintendo ha depositato un nuovo brevetto : il 3D arriverà su Switch? : Sembrerebbe che Nintendo sia pronta a investire di nuovo nel 3D, stando almeno al brevetto che ha fatto registrare presso il Patent and Trademark Office statunitense e reso pubblico ieri.Come spiegano da Gamingbolt, il fascicolo contiene i dettagli di una tecnologia per il 3D basata sul tracciamento oculare tramite un dispositivo fissato alla TV, che darebbe al giocatore un'illusione di profondità senza ricorrere a occhiali specifici. L'effetto ...

L'avventura distopica Pikuniku è disponibile da oggi su Nintendo Switch e PC : Sectordub e Devolver Digital hanno comunicato che L'avventura distopica Pikuniku è disponibile da oggi su Nintendo Switch e PC al costo di 12.99 euro. Il trailer di lancio (che trovate qui sotto) è stato realizzato dal celebre Kirsten Lepore mentre Calum Bowen ne ha curato le musiche. Pikuniku è un titolo basato sulla risoluzione di puzzle ed esplorazione ambientato in un mondo strano ma giocoso in cui non tutto è gioioso come sembra. Il ...

Diventa una capra con Goat Simulator - il simulatore caprino sbarca su Nintendo Switch : 24/01/2019 Scienza e tecnologia Non devi più fantasticare di essere una capra, i tuoi sogni si sono avverati! Come sarà la vita di una capra? Beh, grazie a Goat Simulator adesso puoi avere la risposta a una ...

Alternative Nintendo Switch Pro Controller : le migliori da comprare : La console portatile di casa Nintendo ha riscosso un grande successo, conquistando sia gli utenti affezionati che gli utenti che si affacciano per la prima volta al mondo Nintendo. La console gode di un comparto leggi di più...

Con un nuovo Indie Highlights Nintendo ha presentato una selezione di giochi indipendenti in arrivo su Switch : Il 2019 porta tante novità e, attraverso un nuovo Indie Highlights, Nintendo of Europe ha presentato una selezione di emozionanti giochi indipendenti in arrivo su Nintendo Switch nel corso dell'anno. La presentazione include anche un primo sguardo a SteamWorld Quest: Hand of Gilgamech, un gioco di ruolo di carte, meravigliosamente disegnate a mano, di Image & Form Games, i creatori di titoli osannati dalla critica quali SteamWorld Dig e ...

Nintendo annuncia i nuovi Indie in arrivo su Switch : Il 2019 porta tante novità e, attraverso un nuovo Indie Highlights, Nintendo of Europe ha presentato una selezione di emozionanti giochi indipendenti in arrivo su Nintendo Switch nel corso dell’anno. I nuovi Indie in arrivo su Nintendo Switch La presentazione include anche un primo sguardo a SteamWorld Quest: Hand of Gilgamech, un gioco di ruolo di carte, meravigliosamente disegnate a mano, di Image & Form Games, i creatori di ...