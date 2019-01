I fan di Mortal Kombat 11 vogliono Shaggy di Scooby-Doo tra i combattenti

Stefania Crotti - un biglietto e una rosa rossa per far scattare la trappola mortale : Una vera e propria trappola, quella in cui è caduta Stefania Crotti, la donna di 42 anni uccisa e rinvenuta carbonizzata a Erbusco, Brescia,. A confessare l'omicidio è stata l'ex amante del marito, la ...

C'è posta per te - i topoi resi immortali dal fanatismo "mariano" e i rischi di giocare con l'ignoranza : ...

C'è posta per te - i topoi resi immortali dal fanatismo "mariano"e i rischi di giocare con l'ignoranza : ...

Stefano Sala immortalato mentre bacia una mora : secondo i fan potrebbe essere Dasha : Stefano Sala, dopo la conclusione della sua esperienza al Grande Fratello Vip, sta continuando a far parlare di sé. Il modello comasco, dopo aver instaurato un bellissimo rapporto con Benedetta Mazza nella casa di Cinecittà, di recente ha lasciato intendere che vuole recuperare il tempo trascorso lontano dalla fidanzata Dasha. I due ex gieffini stanno continuando a frequentarsi anche dopo la partecipazione al reality show di Canale 5. Stefano e ...

Con Immortal Flame Katy Perry diventa un personaggio di Final fantasy Brave Exvius : Dopo Ariana Grande, Katy Perry diventa un personaggio di Final Fantasy Brave Exvius, il videogame per smartphone di casa Square Enix. La novità sarà disponibile dal 12 dicembre, e per l'occasione la cantante ha pubblicato il trailer della canzone Immortal Flame nel quale si trasforma, appunto, in un personaggio da videogioco. Tuttavia Katy Perry non è nuova al mondo del gaming: già nel 2012 era stata inserita in un expansion pack di The Sims ...