GMAIL NON FUNZIONA/ Servizio di posta elettronica 'down' : errore 404 - cosa sta succedendo in tutta Europa : GMAIL non FUNZIONA: errore 404 per il Servizio di posta elettronica di Google. Big G tace: su Twitter impazza l'hashtag #GMAILdown

Non siete gli unici a cui non funziona GMAIL. Il servizio è fuori uso in alcuni paesi d'Europa : Gmail fuori uso: nella mattinata di oggi, 29 gennaio, la mail di Google ha creato problemi a milioni di utenti in tutto il mondo. Il servizio di Mountain View, in questi minuti, sta presentando più di qualche anomalia e, in particolare, il "fatale" errore 404 che segnala l'impossibilità di collegarsi al server.Il servizio online Downdetector dà una prima panoramica dei problemi Gmail dopo le molte segnalazioni pervenute: la ...