Giuseppe Conte | il retroscena | chiede aiuto ad Emmanuel Macron per fermare Matteo Salvini

Giuseppe Conte non ci sta e zittisce Macron per difendere il popolo italiano : Giuseppe Conte non ci sta e dopo le dichiarazioni di Macron su Di Maio e Salvini, risponde Anche Giuseppe Conte rialza la testa e risponde alle accuse di Emmanuel Macron: “La valutazione se i leader siano più o meno all’altezza non può che essere rimessa al popolo”. Così il presidente del Consiglio rispondendo a una domanda sul capo dello Stato francese, il quale aveva affermato che “l’Italia merita altri ...

Giuseppe Conte negli Emirati - Eni sigla maxi-accordo sulla raffinazione : Il Presidente del Consiglio Giuseppe Conte è in visita negli Emirati Arabi Uniti, ad Abu Dhabi. Ad accoglierlo, in mattinata, il Principe ereditario Mohammed bin Zayed Al Nahyan. La visita di Conte, che ad Abu Dhabi si è recato già a novembre scorso, avviene in occasione dell'accordo siglato oggi tra Eni e l'Emiratina Adnoc.Eni e Adnoc hanno firmato un accordo (Share Purchase Agreement) che consente al gruppo italiano di ...

Giuseppe Conte furibondo con Alessandro Di Battista : "Ora basta - dovete fermarlo" : Tutto come previsto: il ritorno di Alessandro Di Battista ha messo in grave difficoltà il governo. Non poteva essere altrimenti, considerate le sparate e gli insulti quotidiani del grillino con la bava alla bocca, che sul caso-Venezuela sta raggiungendo gli apici del suo personalissimo delirio. Al f

Giuseppe Conte - il volto buono del populismo : Ripasso perché quelle che la cronaca politica e sociale sfoglia in questi di giorni non sono le pagine di un libro ma quelle di un riassunto breve e semplificato , una volta si sarebbe detto un ...

Giuseppe Conte contro Francia e Germania : “Sul seggio all’Onu prendono in giro noi e l’Ue” : Il presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, torna ad attaccare la Francia e la Germania per la possibilità di dare a Berlino un seggio nel Consiglio di sicurezza dell'Onu: "Non si era detto sempre di darlo all’Europa? Ma allora ci state prendendo in giro. È dall’inizio degli anni Novanta che abbiamo aderito all’idea di attribuire un seggio all’Unione Europea, e non a uno degli Stati membri".Continua a leggere

Giorgia Meloni attacca Giuseppe Conte : "Che amarezza vederlo così" - schiavo della Francia? : Fa discutere, il video trasmesso da PiazzaPulita di Corrado Formigli che ritrae Giuseppe Conte al bancone di un bar a Davos con Angela Merkel. Il premier, infatti, confida alla cancelliera tedesca che il M5s è preoccupato per il calo nei sondaggi, il tutto mentre la Lega e Matteo Salvini continuano

Giuseppe Conte contro Francia e Germania : "Seggio Onu - questi ci prendono in giro" : Ora anche Giuseppe Conte alza la voce. Dopo aver detto che i francesi saranno sempre "nostri amici" e dopo essere stato pizzicato in un curioso colloquio con Angela Merkel in cui parlava delle difficoltà grilline, il premier punta il dito: "È dall’inizio degli anni Novanta che abbiamo aderito all’id

Giuseppe Conte smaschera il M5s con Angela Merkel : "Sono molto preoccupati - così..." : Pausa dei lavori al World economic forum, a Davos (Svizzera). Uno accanto all'altra, in un'atmosfera informale, davanti al bancone del bar, ci sono Giuseppe Conte e Angela Merkel. Il presidente del Consiglio italiano, che non ha mai nascosto l'intesa, anche personale, con la Cancelliera, è impegnato