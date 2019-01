Galaxy S10 Plus | una variante avrà 12 GB di RAM e 1 TB di memoria interna

Samsung Galaxy S10 Plus è ancora più bello in questa nuova foto leaked : Samsung Galaxy S10 Plus si mostra in una nuova foto con cornici ancora più ridotte e diverso posizionamento di vari aspetti. Disponibile anche un video teaser dei Galaxy S10. L'articolo Samsung Galaxy S10 Plus è ancora più bello in questa nuova foto leaked proviene da TuttoAndroid.

Campione di memoria il Samsung Galaxy S10 Plus con 12 GB di RAM e 1 TB di storage? Quanto costerebbe : Il prossimo 20 febbraio, nel corso dell'evento di lancio dei Samsung Galaxy S10 Plus, assisteremo alla presentazione pure di un modello di Galay S10 Plus con una RAM da ben 12 GB e uno spazio di archiviazione interno da 1 TB? Si tratterebbe forse di un modello premium destinato a pochi e dunque in edizione limitata? Non ci resta che raccogliere i rumor introno al device di punta pronto al lancio fra una manciata di giorni. Del probabile ...

Il più piccolo dei Samsung Galaxy S10 non si chiamerà Lite - ma vi piacerà comunque : Secondo quanto riporta una fonte ritenuta affidabile, il più piccolo dei Samsung Galaxy 10 non si chiamerà Lite e avrà ottime caratteristiche tecniche.

Xiaomi Mi 9 potrebbe arrivare a febbraio - pochi giorni dopo Redmi X ma prima di Samsung Galaxy S10 : Xiaomi Mi 9 potrebbe essere presentato con notevole anticipo rispetto allo scorso anno, e un nuovo teaser suggerisce alcune specifiche tecniche.

Autonomia al top senza scaldare con il Samsung Galaxy S10 : due indizi verso l’uscita : Siamo sempre più vicini ad uno degli eventi più attesi in ambito smartphone per quanto riguarda il 2019, vale a dire la presentazione ufficiale del Samsung Galaxy S10, con ulteriori informazioni che abbiamo raccolto oggi 28 gennaio in grado di fare la differenza, per quanto non dettagliatissime. Dopo aver analizzato le immagini più fresche provenienti dal web in merito alle diverse versioni dello smartphone pronte a fare il loro esordio sul ...

I Samsung Galaxy S10 dovrebbero vantare un deciso miglioramento della batteria : Secondo Ice Universe, con i Samsung Galaxy S10 il produttore potrebbe risolvere uno dei principali problemi dei modelli delle precedenti generazioni

Exynos 9820 - il SoC dei Galaxy S10 a 7nm con supporto al 5G e video 8K : I Galaxy S10 saranno presentati ufficialmente il 20 febbraio a San Francisco e monteranno due tipi di processori, come di consueto, oltre allo Snapdragon 855 che sarà disponibile negli Stati Uniti, in Italia sarà venduto con il nuovo processore Exynos 9820.Dato l’interesse per l’intelligenza artificiale e la condivisione del carico nei core del processore Qualcomm, l’Exynos 9820 è un processore importante in quanto fornirà un ...

Anatel svela la capacità delle batterie di Galaxy S10 - Galaxy S10 Lite e Galaxy S10+ - ma qualcosa non quadra : L'agenzia brasiliana Anatel pubblica i fati relativi alla certificazione dei tre Samsung Galaxy S10, indicando per ognuno di essi una batteria da 3.000 Mah.

Tutto quello che sappiamo sul Samsung Galaxy S10 Lite : specifiche e prezzo : Cosa sappiamo finora sul conto del Samsung Galaxy S10 Lite? L'argomento si preannuncia essere altamente interessante, visto che è della versione più economica del prossimo top di gamma asiatico che si sta parlando (il device più alla portata di tutti). Mettiamo a fuoco, a seguire, l'elenco delle specifiche teniche fin qui trapelate: schermo AMOLED da 5.8 pollici QHD+ in formato 19:9, processore Snapdragon 855/Exynos 9820 (a seconda dei mercati ...

Più che definitive le ultime foto di Samsung Galaxy S10 e S10 Plus? Differenze tra i modelli : Impossibile non prestare attenzione alle ultime foto Samsung Galaxy S10 e S10 Plus, appena pubblicate sul web. Il sito AllaboutSamsung ha diramato dei preziosi contributi in immagini con protagonisti proprio i telefoni in uscita il prossimo 20 febbraio. Davvero poco è lasciato all'immaginazione e di fatti possiamo ritenere verosimili tutti i dettagli mostrati. Le foto dei due Samsung Galaxy S10 sono quelle proposte ala fine del nostro ...

Il Galaxy S10 offrirà un portafoglio per criptovalute

Samsung Galaxy S10 Plus e S10 : capacità della batteria e tante nuove foto reali : È ancora una volta il leaker Ice Universe a parlarci di Samsung Galaxy S10 Plus, che potrebbe avere una batteria da 4.100 mAh, con spessore ridotto.

L'applicazione di Samsung dedicata alle criptovalute è stata mostrata in un Galaxy S10 : Non molti giorni fa, una notizia preannunciava l'intenzione di Samsung di proporre un servizio dedicato alle criptovalute, monete digitali generati mediante la crittografia.

LG prepara nuove gesture per LG G8 ThinQ - Samsung Galaxy S10 avrà la ricarica wireless inversa : Un video di LG preannuncia nuove gesture per LG G8 ThinQ, mentre Samsung Galaxy S10 potrà contare sulla ricarica wireless inversa.