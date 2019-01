Autostima nei bambini | 10 consigli per favorirla

vanityfair

(Di martedì 29 gennaio 2019) INFONDERE= DARE FIDUCIAINFONDERE= INCORAGGIARE CON ENTUSIASMOINFONDERE= NON DIRE CERTE FRASIINFONDERE= RELATIVIZZARE UN FALLIMENTOINFONDERE= FAVORIRE L’AUTONOMIAINFONDERE= NON SALVARLO (SEMPRE) DAI SUOI ERRORIINFONDERE= CONCEDERE IL TEMPO NECESSARIOINFONDERE= GRATIFICAREINFONDERE= CONDIVIDERE LE EMOZIONIINFONDERE= STARE DENTRO LA RELAZIONE. Tanta tanta: ecco cosa dovrebbe sviluppare il prima possibile qualsiasi bambino. «Per una lunga e importante serie di motivi» spiega Tiziana Cristofari, pedagogista di Roma. «Per vivere bene, per apprendere con più facilità; per non sentirsi inadeguato di fronte a certe situazioni; per pensare “Questa cosa sembra difficile solo perché è nuova” anziché “Questa cosa è troppo difficile per me” e, in generale, per gestire al ...