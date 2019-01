Arancini in sfoglia

cosacucino.myblog

(Di martedì 29 gennaio 2019)inIngredienti:2 fogli di pastarettangolari, 400g di riso, sugo pronto, besciamella, 1 uovoPreparazioneBollite il riso in acqua leggermente salata, solate e condite col sugo preferito e mezza porzione di besciamella.Stendete un rotolo di pastacon la sua carta da forno, dividetela in due rettangoli separati e bucherellateli. Distribuitevi il riso.Distribuite la rimanente besciamella e chiudete con l’altro foglio di pasta diviso a sua volta in due rettangoli. Sigillate per bene i bordi.Spennellate con uovo battuto e infornate in forno già caldo a 200 gradi fino a cottura…per circa 20 minuti.