Aiuto allo sviluppo | Openpolis e Oxfam | “Risorse in calo sotto lo 0 | 3% del pil E più di

(Di martedì 29 gennaio 2019) Per la prima volta da diversi anni calano le risorse per la cooperazione. L’ultima legge di Bilancio disattente le aspettative create dstesso governo riguardo all’pubblico(Aps). A settembre, infatti, la nota di aggiornamento del Documento di economia e finanza (NaDef) prevedeva che il rapporto trapubblico e ricchezza nazionale (Aps/Rnl) si sarebbe assestato0,33% nel 2019, per poi arrivare0,36 nel 2020 e0,40% nel 2021. Eppure, secondo il dossier ‘Cooperazione italiana, ritorno al passato’, a cui hanno lavorato, la strada intrapresa dal governo va in un’altra direzione. “Sono diversi i fattori che ci portano a sostenere che, per la prima volta dal 2012, calano le risorse destinate all’pubblico”, spiega a ilfattoquotidiano.it Francesco Petrelli, senior policy advisor sulla Finanza per lodiItalia, ...