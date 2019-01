Superman Nole fa settebello e sogna il Grande Slam

ilgiornale

(Di lunedì 28 gennaio 2019) "Sette vittorie a Melbourne, 15", "Mica male, no?": è giù una grassa risata. "Lo dici come se fosse una cosa così...". Mezzanotte in Australia, Novak Djokovic affronta la domanda in sala stampa come ha appena fatto con Nadal in campo: distruggendola.Altra domanda: ilè possibile? Ieri Djokovic ha provato a fare il modesto, ma poi si è ricordato che gli Australian Open sono il terzo major di fila che vince e che in fondo manca solo Parigi per fare quantomeno il giro del calendario: "Lì però c'è Rafa, è un ostacolo abbastanza alto". Può darsi, però "Forse dovrei assumere Rod Laver...".Tutto può succedere: il Djokovic di un anno fa quando in Australia fu protagonista di uno dei tanti ritiri di un periodo rovinato dal gomito malato ne è la dimostrazione. Ma, diciamolo: chi può fermarlo? Dice lui: "Il fatto che abbia concesso solo un punto nei primi 5 turni di servizio e il ...