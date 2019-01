Summit di mercato in sede Inter : ANSA, - MILANO, 28 GEN - Il presidente Steven Zhang, l'ad Giuseppe Marotta e il ds Piero Ausilio sono nella sede dell' Inter per parlare di mercato . I tre dirigenti nerazzurri stanno infatti ...

Roma - Summit di mercato a Boston tra Pallotta e Monchi : Atteso a Boston dal presidente della Roma James Pallotta per il summit di mercato, Monchi è partito questa mattina dall’aeroporto di Fiumicino. Il direttore sportivo del club giallorosso, zaino in spalla e un trolley per bagaglio, si è imbarcato su un volo di linea dell’Alitalia decollato alle 11. Tanti i temi sul tavolo: dal futuro del tecnico Di Francesco, salvato ieri dal successo stentato sul Genoa, agli eventuali acquisti ...