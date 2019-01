I 5 lanci spaziali previsti per febbraio

Blastingnews

: Consigli cinefili contro il razzismo Suggerisco 'il diritto di contare' La storia di tre donne di colore nella Virg… - FrancescoTambi1 : Consigli cinefili contro il razzismo Suggerisco 'il diritto di contare' La storia di tre donne di colore nella Virg… - massimosideri : RT @EtaBetaRadio1: Nei prossimi 5 anni verranno effettuati tanti lanci nello spazio quanti ne sono stati realizzati dal 1957 a oggi, con l’… - EtaBetaRadio1 : Nei prossimi 5 anni verranno effettuati tanti lanci nello spazio quanti ne sono stati realizzati dal 1957 a oggi, c… -

(Di lunedì 28 gennaio 2019) C'è un'attività frenetica lassù, in orbita sopra le nostre teste, che difficilmente viene messa sotto i riflettori; ci ricordiamo delle missionisolo in momenti importanti come il recente "ammartaggio" della sonda Insight, ma la verità è che i razzi partono e lo fanno spesso: per mantenere efficienti le nostre reti di comunicazioni, la copertura GPS e monitorare il clima. Tutti i giorni c'è qualcosa da fare, lassù.