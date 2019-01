GDC 2019 | secondo un sondaggio oltre il 40% degli sviluppatori ha riscontrato vendite

GDC 2019 : secondo i sondaggi la maggioranza degli sviluppatori è interessata a sviluppare giochi per PC : La Game Developers Conference 2019 ha portato alla luce alcuni interessanti dati riguardo il settore del gaming su PC, riporta Gamingbolt.secondo il sondaggi che possiamo vedere di seguito, il PC rimarrebbe la principale piattaforma per il gaming in quanto, stando ai dati, la maggioranza degli sviluppatori sta realizzando o lanciando giochi per questa piattaforma.La Game Developers Conference ha esaminato circa 4000 sviluppatori di giochi e il ...

GDC Awards 2019 : Red Dead Redemption 2 ha il maggior numero di nomination - a seguire God of War e Spider-Man : In occasione dei Game Developers Choice Awards 2019 è stata pubblicata la lista ufficiale delle nomine per eleggere i migliori titoli dell'anno, e come riporta Dualshockers, Red Dead Redemption 2 è sul podio per quanto riguarda numero di nomination.Come possiamo vedere infatti i titolo Rockstar ha collezionato 7 nomination, mentre a seguire troviamo God of War e Spider-Man con 6 nomine ciascuno.Vediamo di seguito la lista completa dei titoli con ...

Amy Hennig riceverà un Lifetime Achievement Award ai GDC 2019 : Katie Stern, Game Developers Conference General Manager, ha affermato: " Amy Hennig è una figura rispettata nel mondo dei videogame; il suo lavoro esemplifica ciò che dovrebbe essere una buona ...