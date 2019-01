C’è posta per te | lutto per i tre fratelli che hanno commosso il pubblico

C’è posta Per Te : i due ragazzi palermitani sono tornati insieme? Guarda le foto che testimoniano la riappacificazione : La storia di Roberto e Angela, raccontata sabato scorso a “C’è Posta per te”, ha acceso i social generando una valanga di commenti. La coppia palermitana ha interrotto la convivenza dopo nove anni per... L'articolo C’è Posta Per Te: i due ragazzi palermitani sono tornati insieme? Guarda le foto che testimoniano la riappacificazione proviene da Gossip, News, VIPs, Anticipazioni, Reality.

Ascolti - ancora una vittoria per C’é Posta per te : ancora grandi Ascolti per “C’è Posta per Te” che cresce e si conferma il programma più visto del sabato sera con 5.457.000 spettatori e il 28,6% di share, mentre Amadeus, con Ora o Mai più scende rispetto alla prima puntata al 15,8% radunando 3.019.000 spettatori. Su Rai2 NCIS Los Angeles ha convinto 1.173.000 spettatori pari al 5.1% di share mentre Swat si attesta a 1.130.000 spettatori pari al 5.2% di share, battuti da Italia 1 con il film di ...

C’è posta Per Te : la storia di Roberto e Angela indigna il pubblico. Il presunto tradimento al centro della discussione : C’è Posta per te, la storia di Roberto e Angela: il presunto tradimento che ha acceso la discussione sul web La storia di Roberto e Angela a C’è Posta per te ha decisamente indignato... L'articolo C’è Posta Per Te: la storia di Roberto e Angela indigna il pubblico. Il presunto tradimento al centro della discussione proviene da Gossip, News, VIPs, Anticipazioni, Reality.

C’è posta Per te : è morto lo zio dei tre ragazzi della storia di ieri - a comunicarlo uno dei tre nipoti…Leggi per saperne di piu : ieri sera la storia di Antonio, Salvatore, Michele, loro zio e il padre che li ha abbandonati è stata tra le più commentate sui social. I tre fratelli hanno ricevuto centinaia di complimenti e le... L'articolo C’è Posta Per te: è morto lo zio dei tre ragazzi della storia di ieri, a comunicarlo uno dei tre nipoti…Leggi per saperne di piu proviene da Gossip, News, VIPs, Anticipazioni, Reality.

C’è posta per Te - Gerry Scotti in lacrime : ecco cosa è successo : Gerry Scotti è stato ospite di Maria De Filippi a “C’è Posta per Te”, perché era la sorpresa di Michele per il padre Francesco che da anni lotta contro l’artrite reumatoide degenerativa. Il conduttore si è commosso più volte ascoltando la loro storia e così si è lasciato andare ad un racconto molto personale sul padre scomparso.”Gli sfortunati sono quelli che non dedicano dei minuti ai propri figli – ha detto Gerry – ...

“Sempre nel mio cuore”. Gerry Scotti - lacrime strazianti a C’è posta per te : C’è Posta per te regala emozioni non solo al pubblico a casa ma anche agli ospiti di Maria De Filippi. Nella puntata di sabato 26 gennaio a versare lacrime di commozione è stato Gerry Scotti. Gerry Scotti è stato invitato per lasciare il suo regalo a Francesco e Michele, padre e figlio, e vederli insieme gli ha fatto sentire l’esigenza di ricordare l’importanza di una famiglia unita. Il pensiero di Gerry Scotti è andato subito ...

Ascolti TV | Sabato 26 gennaio 2019. C’è posta Per Te 28.64% - cala Ora o Mai Più (15.83%) : C'è Posta Per Te: Giulia Michelini e Maria De Filippi Nella serata di ieri, Sabato 26 gennaio 2019, su Rai1 – dalle 21.28 alle 0.47 – il secondo appuntamento con la seconda stagione di Ora o Mai Più ha conquistato 3.019.000 spettatori pari al 15.8% di share. Su Canale 5 – dalle 21.24 alle 0.47 – la terza puntata di C’è Posta per Te ha raccolto davanti al video 5.457.000 spettatori pari al 28.6% di share. Su Rai2 NCIS ...

Ascolti tv sabato 26 gennaio - emozioni e grandi ospiti a C’è posta per te : Lacrime ieri su Canale 5 con Maria De Filippi e i suoi ospiti Gli Ascolti della prima serata di sabato 26 gennaio 2019 premiano ancora una volta C’è posta per te. Lo storico programma di Canale 5 continua ad essere uno tra i più amati dal pubblico italiano. La puntata di ieri della trasmissione condotta […] L'articolo Ascolti tv sabato 26 gennaio, emozioni e grandi ospiti a C’è posta per te proviene da Gossip e Tv.

C’è posta Per Te - ascolti : Maria ancora leader - ma Rai1 si difende : Maria De Filippi vince di nuovo con C’è Posta Per Te, ma Amadeus regge la sfida Dopo una settimana complessa per Canale 5, dal punto di vista degli ascolti, a salvare la rete ci ha pensato Maria De Filippi. Una settimana dalla quale la rete ammiraglia del Biscione aveva forse sperato di ricavare di più, considerando il debutto dello show di Celentano ‘Adrian’ partito dal 21,9% di share e crollato nella seconda puntata al 13,3%, ...

Ascolti TV | Sabato 26 gennaio 2019. C’è posta Per Te 28.6% - cala Ora o Mai Più (15.8%) : C'è Posta Per Te: Giulia Michelini e Maria De Filippi Nella serata di ieri, Sabato 26 gennaio 2019, su Rai1 – dalle 21.28 alle 0.47 – il secondo appuntamento con la seconda stagione di Ora o Mai Più ha conquistato 3.019.000 spettatori pari al 15.8% di share. Su Canale 5 – dalle 21.24 alle 0.47 – la terza puntata di C’è Posta per Te ha raccolto davanti al video 5.457.000 spettatori pari al 28.6% di share. Su Rai2 NCIS ...

C’è posta per te - Gerry Scotti in lacrime : il ricordo della sua infanzia commuove lo studio (e Maria De Filippi) : Il conduttore ha emozionato il pubblico del programma ricordando la sua infanzia vissuta con un padre spesso assente per...

Maria Rosaria senza freni a C’è posta per te : Maria De Filippi la blocca e il pubblico apprezza : C’è posta per te, il desiderio di Antonio: dopo anni di silenzi e dubbi l’incontro con la madre Una storia di ricongiungimento e amore ritrovato: così stasera Maria De Filippi ha voluto chiudere C’è posta per te. A scriverle è stato Antonio che, dopo anni e anni, ha voluto incontrare la madre biologica. Lui è […] L'articolo Maria Rosaria senza freni a C’è posta per te: Maria De Filippi la blocca e il pubblico ...

Fedez protagonista di C’è posta per te a sua insaputa : il racconto di Maria De Filippi : C’è posta per te, la storia di Salvatrice, Rossana e Desirèe: chiudono la busta tra l’indignazione del pubblico A scrivere stasera a C’è posta per te è stata una madre, che a Maria De Filippi si è affidata per cercare di ritrovare la pace con le sue figlie. Salvatrice, Rossana e Desirèe che, nonostante le […] L'articolo Fedez protagonista di C’è posta per te a sua insaputa: il racconto di Maria De Filippi proviene ...

Maria De Filippi si arrabbia a C’è posta Per Te con Salvatrice : C’è Posta Per Te: Salvatrice fa perdere la pazienza a Maria De Filippi A C’è Posta Per Te si è consumato l’ennesimo dramma familiare siciliano, con un colpo di scena. I destinatari della quinta storia della terza puntata del people show, provenienti dai comuni siciliani Montedoro e Serradifalco, sono stati chiamati da Patrizia. La donna ha tentato di recuperare il rapporto con le tre figlie, Desirée, Salvatrice e Rossana, e con ...