C' è Grillo | Stasera su Rai 2 il programma omaggio a Beppe Grillo

Beppe Grillo su Rai 2 : anticipazioni speciale stasera in tv : Beppe Grillo su Rai 2: anticipazioni speciale stasera in tv stasera 28 gennaio 2019 torna in tv il comico e leader politico Beppe Grillo. Alle 21.20 su Rai 2 andrà in onda C’è Grillo, montaggio di tutti i monologhi più importanti che negli anni il comico ha interpretato a teatro o in televisione. Quella su Beppe sarà la seconda puntata del programma Rai che ha iniziato la settimana scorsa con uno speciale dedicato ad Adriano ...