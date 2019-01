Vitamina Day | Coldiretti invita all' uso dei rimedi del contadino contro l' influenza

Blastingnews

: SOS #INFLUENZA, #VITAMINADAY A #NAPOLI CON “C COME KIWI” Per combattere l’influenza, vicina al picco stagionale, è… - ColdirettiC : SOS #INFLUENZA, #VITAMINADAY A #NAPOLI CON “C COME KIWI” Per combattere l’influenza, vicina al picco stagionale, è… - LiritvTv : Influenza, ecco i rimedi contadini per il “Vitamina Day”: 2,8 milioni gli italiani ammalati - laspigadoro : Rimedi contadini contro l'influenza, ecco il Vitamina Day - Cibo & Salute - -

(Di domenica 27 gennaio 2019) Oggi in tutto il Paese è in atto il “day”, dal nome con “C come kiwi”: nelle maggiori piazze italiane saranno offerte spremute del frutto ricco diC ai bambini, e saranno elargiti consigli sulla salute e sulla bellezza incentrati sull'uso delle vitamine.L'iniziativa diè partita da Roma per toccare Napoli ed altri mercati italiani aderenti a Campagna Amica, ed ha lo scopo di contrastare l'stagionale, di cui è previsto il picco a breve termine, con i"contadini". Combattere il freddo ed il maltempo a tavola, è questa la proposta delDay, usando i frutti della terra che contengano soprattutto laC....