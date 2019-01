Sci alpino | Sofia Goggia continua a stupire a Garmisch | splendido secondo posto anche

Sci alpino - discesa Garmisch 2019 : Sofia Goggia concede il bis - è seconda : ... per Sofia Goggia : nella sua seconda gara al rientro dopo lo stop per infortunio del 19 ottobre al malleolo, l'azzurra festeggia il secondo posto nella discesa di Coppa del mondo di Garmisch-...

Sci alpino - Sofia Goggia è ancora sul podio! Seconda nella discesa di Garmisch - solo Venier le strappa la vittoria. Sesta Nadia Fanchini : Continua la super stagione dell’Austria nella velocità femminile. Oggi è il giorno di Stephanie Venier, che ha conquistato la prima vittoria in Coppa del Mondo, trionfando nella discesa libera di Garmisch-Partenkirchen. Una splendida prestazione per la 25enne di Innsbruck, che ha fatto la differenza tra il finire del piano e l’imbocco del ripido della pista Kandahar. Proprio come ieri al secondo posto chiude una straordinaria Sofia ...

Sci alpino – In pista il superG maschile : la start list della gara di Kitzbühel : Si torna in pista a Kitzbühel: alle 13.30 il superG con cinque italiani. Paris a caccia del bis con il numero 15, Innerhofer ha il 19 Si torna sulla Streif a Kitzbühel con il superG che scatta alle 13.30 (diretta tv su Eurosport e Raisport). Dominik Paris, reduce dal trionfo in discesa, sarà il primo azzurro a partire con il numero 15. Christof Innerhofer ha il 19, Matteo Marsaglia il 29, poi tocca a Matti Casse (35) e Alexander Prast ...

Sci alpino – Sofia Goggia ci riprova a Garmisch : la start list della discesa femminile : Nicol Delago apre le danze a Garmisch: la discesa parte alle 11.30, Sofia Goggia ha il pettorale numero 7, al via ci sono nove azzurre Sofia Goggia e le sue compagne tornano di nuovo in pista a Garmisch dopo il secondo posto della bergamasca e in generale la grande prova di squadra delle azzurre nel superG di sabato. Nove le italiane al via nella discesa e ad aprire le danze alle ore 11.30 (diretta tv Raisport ed Eurosport 2) sarà proprio ...

LIVE Sci alpino - SuperG Kitzbuehel 2019 in DIRETTA : nuova occasione per Dominik Paris e Innerhofer : Benvenuti alla DIRETTA LIVE del SuperGigante maschile di Kitzbuhel, Austria, valevole per la Coppa del Mondo di sci alpino 2019. Si chiude il lungo fine settimana sulla Streif ma, per una volta, non c’è lo slalom la domenica. Per le bizze del meteo, infatti, gli organizzatori hanno spostato il SuperG nella giornata conclusiva e quindi oggi, alle ore 13.30 gli atleti saranno impegnati nella seconda gara veloce del weekend. Dopo lo storico ...

Sci alpino - Coppa del Mondo Garmisch 2019 : la pattuglia austriaca vuole vincere anche la discesa - sarà battaglia sulla Kandahar : Dopo lo splendido supergigante di ieri, oggi è tempo di discesa libera sulla pista Kandahar di Garmisch. Il meteo ha costretto gli organizzatori ad invertire le due gare, per cui il fine settimana sulle nevi tedesche si conclude con il piatto forte, la gara più attesa valevole per la Coppa del Mondo di sci alpino 2019. Questa prova, che scatterà alle ore 11.30 ci regalerà sicuramente grande spettacolo, con una serie di atlete pronte a puntare al ...

Sci alpino oggi (27 gennaio) - SuperG Kitzbuehel e Discesa Garmisch : orari e come vederli in tv e streaming. I pettorali di partenza : La Coppa del Mondo di sci alpino maschile conclude la tappa in Austria, mentre il circuito maggiore femminile saluta la Germania: terminano le gare a Kitzbuehel con un SuperGigante e a Garmisch con una Discesa libera. oggi, domenica 27 gennaio, alle ore 11.30 scenderanno in pista le donne, poi alle ore 13.30 sarà la volta degli uomini. Di seguito il programma completo del SuperGigante maschile di Kitzbuehel e della Discesa libera femminile di ...

Sci alpino - Discesa Garmisch 2019 : orario d’inizio e come vederla in tv. I pettorali di partenza : Si va a concludere il fine settimana di Garmisch e le atlete saranno di scena per la Discesa libera sulla pista Kandahar che, in origine, era prevista nella giornata di ieri. Dopo il SuperG di ieri le specialiste della velocità saranno nuovamente impegnate per andare a caccia di una vittoria di tappa importante e, non ultimo, per affinare la condizione fisica in vista dei Mondiali di Are che si stanno sempre più avvicinando. Andiamo a conoscere ...

Sci alpino - SuperG Kitzbuehel 2019 : orario d’inizio e come vederla in tv. I pettorali di partenza : Dopo lo spettacolo della discesa libera sulla Streif vinta da Dominik Paris, e lo slalom di ieri, il lungo fine settimana di Kitzbuhel va a concludersi con il SuperGigante, originariamente in programma venerdì. Andiamo a conoscere nel dettaglio il programma completo, tutti gli orari, e come seguire in tv e streaming la gara di oggi. Il SuperG di Kitzbuhel, sarà trasmesso in diretta tv, come sempre, da RaiSport ed Eurosport, in diretta streaming ...

Sci alpino - Calendario Mondiali 2019 : programma - orari e tv. Le date delle gare ad Are : Siamo ormai al taglio del nastro dei Mondiali 2019 di sci alpino che si disputeranno ad Are (Svezia) dal 4 al 17 febbraio. Sarà la celebre località scandinava a ospitare la rassegna iridata che si preannuncia particolarmente avvincente ed emozionante, il Calendario prevede ovviamente la disputa di tutte le specialità: discesa libera, superG, gigante, slalom, combinata ovviamente per entrambi i sessi. Di seguito il Calendario completo, il ...

Classifica Coppa del Mondo Sci alpino 2018-2019 : la graduatoria generale e le specialità. Marcel Hirscher padrone. Paris secondo in discesa : La Coppa del Mondo di sci alpino 2018/19, la 50esima in assoluto, ha preso il via ufficialmente il 18 novembre con lo speciale di Levi (dopo la cancellazione del gigante di Soelden) e sarà la grande occasione per Marcel Hirscher di entrare ancor più nella leggenda, con la rincorsa alla ottava Coppa di Cristallo consecutiva per rimpolpare ulteriormente un record assolutamente scintillante. L’austriaco avrà di fronte a sé un nutrito gruppo ...

Classifica Coppa del Mondo Sci alpino femminile 2018-2019 : la graduatoria generale e le specialità. Shiffrin sempre in testa : La Coppa del Mondo di sci alpino 2018/19, la 50esima in assoluto, ha preso il via ufficialmente il 27 ottobre con il gigante di Soelden e si concluderà il 17 marzo in occasione delle finali di Soldeu nel Principato di Andorra. Questa annata avrà una grande protagonista in Mikaela Shiffrin. La campionessa statunitense, infatti, è pronta per centrare la terza Coppa di Cristallo consecutiva e, nonostante abbia solamente 23 anni, ha la chiara ...