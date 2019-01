Napoli | bimbo di 7 anni morto in casa

Napoli - bimbo di 7 anni ucciso a colpi di scopa : la sorella di 8 è gravissima - fermato il compagno della madre : Un bimbo di 7 anni è stato ritrovato morto all'interno di un'abitazione in via Marconi, a Cardito. La sorellina, di 8 anni, è stata ricoverata d'urgenza all'ospedale...

Napoli - bimbo di 7 anni trovato morto in casa : la sorella di 8 è gravissima - fermato il compagno della madre : Un bimbo di 7 anni è stato ritrovato morto all'interno di un'abitazione di Cardito (Napoli). La sorellina, di 8 anni, è stata ricoverata d'urgenza all'ospedale Santobono...

