Montagna | in corso due interventi di soccorso

Montagna : 2 interventi del Soccorso Alpino nel fine settimana a Piano Battaglia : 1/4 ...

Montagna - Sicilia : incidenti in pista a Piano Battaglia - Soccorso Alpino in azione : Sono stati 6 gli interventi effettuati nel fine settimana a Piano Battaglia dai tecnici del Soccorso Alpino e speleologico Siciliano in virtù della convenzione con la Protezione civile della Città metropolitana di Palermo per garantire l’assistenza e il Soccorso nel comprensorio di Piano Battaglia nei fine settimana durante il periodo di innevamento. Le squadre medicalizzate della Stazione Palermo-Madonie del CNSAS hanno lavorano in ...

Montagna : il Soccorso Alpino recupera 2 escursioniste nel Vicentino : Due escursioniste bloccate da ghiaccio e neve a Cima Portule sono state recuperate nella notte dal Soccorso Alpino: partite da Malga Larici, hanno raggiunto Cima Portule intorno alle 13 per poi incamminarsi lungo il giro ad anello che passa per Bocchetta Portule. Completato il sentiero che taglia la cresta, si sono trovate in un tratto a nord bloccate dalla neve: sono quindi tornate indietro a Cima Portule e hanno iniziato la discesa intorno ...

Incidenti in Montagna - Valle d’Aosta : ghiacciatrice caduta a Gressoney - recuperata dal soccorso alpino : Intervento del soccorso alpino in elicottero a Gressoney La Trinité, in Valle d’Aosta, per una ghiacciatrice caduta sulla Cascata della Nicchia: per il recupero è stato necessario l’impiego del verricello. La donna si trova ora in Pronto soccorso. L'articolo Incidenti in Montagna, Valle d’Aosta: ghiacciatrice caduta a Gressoney, recuperata dal soccorso alpino sembra essere il primo su Meteo Web.

Montagna : intervento di soccorso per due alpinisti sul Corno Medale : intervento di soccorso ieri sera per due alpinisti, uno di Cremona e uno di Lodi, sul Corno Medale, sopra Lecco: stavano scalando lungo la Via Boga ma ad un certo punto si sono trovati in difficoltà. Fatta la prima doppia, la corda si è bloccata e uno di loro ha deciso di arrampicare per cercare di sbloccarla ma è caduto, per circa 25 metri, riportando diversi traumi. L’altro alpinista ha chiamato subito i soccorsi. Sul posto sono giunti i ...

Montagna : donna si perde durante escursione nei boschi in Piemonte - rintracciata dal soccorso alpino : Una donna ha trascorso la notte all’addiaccio in Montagna, nei pressi di Arola (VCO), dopo essersi smarrita durante un’escursione nei boschi: la 40enne è stata rintracciata stamattina dal soccorso alpino. Le ricerche della donna erano scattate ieri sera dopo l’allarme dato in paese. In azione soccorso alpino, vigili del fuoco e guardia di finanza. Stamattina la donna, visibilmente provata dal freddo della notte, è stata portata ...

Montagna : soccorso escursionista dopo notte in bivacco sulla Majella : Raggiunto questa mattina da un elicottero dei Vigili del Fuoco e dai soccorritori della Guardia di Finanza un escursionista che ha trascorso la notte all’interno del bivacco Fusco, a quota 2.455 metri di quota sulla Majella: il 45enne è in buone condizioni di salute, a parte un principio di assideramento ad un piede per il quale gli sono state prestate cure dal personale del 118 presente con un’ambulanza nel comprensorio ...

Montagna : escursionisti bloccati sul Terminillo - recuperati dal Soccorso Alpino : I tecnici del Corpo nazionale del Soccorso Alpino e Speleologico del Lazio sono intervenuti sul Monte Terminillo (Rieti) per recuperare due escursionisti bloccati sulla via direttissima per la vetta. I 26enni erano partiti nella mattinata di oggi quando, a causa dell’attrezzatura inadeguata per l’ambiente invernale, sono rimasti bloccati in un punto ghiacciato. Sul posto è giunta in pochi minuti una squadra del Soccorso Alpino della ...

Incidenti Montagna : il Soccorso Alpino punta sulla prevenzione : “Migliorare la prevenzione degli Incidenti e la sensibilizzazione dei frequentatori della montagna sulle buone norme da adottare in caso di incidente, per rendere più efficiente ed efficace il nostro intervento”. Tempo di consigli, e di bilanci, per il Soccorso Alpino piemontese, che nell’augurare buon Natale agli appassionati di montagna fa il punto sulle attività svolte. “Rispetto al passato non siamo intervenuti in ...