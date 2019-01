Il Super rientro della Goggia | in 80 secondi cancellati 3 mesi

ilgiornale

(Di domenica 27 gennaio 2019) Si dice spesso che a fare la differenza nello sport di alto livello, nello sci è così di sicuro, sia la testa, l'atteggiamento mentale in gara, la capacità di dare il massimo nel momento che conta. Ecco, ieri Sofiaha dato l'ennesima dimostrazione di quanto ciò sia vero. Che sapesse sciare veloce si sapeva, che la decisione di tornare in gara fosse fruttoconsapevolezza di stare bene e di essere pronta era altrettanto chiaro, l'unico dubbio poteva riguardare la tenuta mentale, l'insicurezza che avrebbe potuto insinuarsi nella sua testa dopo lo stop forzato di tre. Bene, sono bastati ottantaper spazzare via tutto, per capire che Sofiac'è sempre, c'è ancora, che in velocità sarà la donna da battere nei prossimi, a partire da oggi, quando in discesa proverà a mettersi tutte dietro. Il secondo posto di ieri inG, podio numero 23carriera in ...