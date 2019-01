Export nel terzo trimestre 2018 | +4 | 5% per il Tessile biellese

Federalimentare - timori per Brexit e quota 100. “Obiettivo Export 50 miliardi nel 2020” : Bocciate le due misure cardine della manovra, Reddito di cittadinanza e quota 100, timori per una Brexit senza accordo, che sarebbe “molto pericolosa”, e preoccupazione per il taglio delle stime di crescita del Pil italiano da parte del Fmi dopo quello di Banca d’Italia. A delineare uno scenario in chiaroscuro per il settore agroalimentare è il presidente di Federalimentare, Ivano Vacondio, intervistato dall’Adnkronos, ...

Commercio estero : Istat - frena l'Export nel 2018 : Il 2018 si chiude con "una contenuta crescita" dell'export italiano, +1,7%,, ampiamente inferiore a quella registrata nel 2017, +8,2%,. Un risultato - spiega l'Istat nelle statistiche flash Commercio ...

Tria : problema Italia? E' nell'Export Ue : 17.45 Tria:problema Italia? E' nell'export Ue Il ministro dell'Economia, Tria, ritiene che "su Brexit dobbiamo essere flessibili e negoziare, negoziare per evitare uno scenario 'no deal', un'uscita dura della Gran Bretagna". Al Forum economico di Davos, Tria ha ...

Tria : problema Italia? E' nell'Export Ue : 17.45 Il ministro dell'Economia, Tria, ritiene che "su Brexit dobbiamo essere flessibili e negoziare, negoziare per evitare uno scenario 'no deal', un'uscita dura della Gran Bretagna". Al Forum economico di Davos, Tria ha spiegato che il problema della crescita in Italia "non è un caso specifico, è parte dell'Europa". Il problema è "che è un modello di crescita guidato dall' export, che non possiamo mantenere all' infinito". C'è troppa ...

Renzo Bossi fa affari in Russia nel campo dell'import-Export : Il secondogenito di Umberto Bossi, Renzo, fa affari in Russia. Proprio il paese a cui la Lega vorrebbe togliere le sanzioni. Lo riporta un servizio dell'Adnkronos.La sede è a Milano. Ha un capitale iniziale versato di tremila euro, un unico socio, ed è regolarmente iscritta al Registro delle imprese (Ri) e al Repertorio delle notizie economiche e amministrative (Rea). La 'Resil Srl', l'azienda di Renzo Bossi, il secondogenito del ...

Bossi jr : 'Faccio import-Export nella Russia di Putin' : Augurandosi che piuttosto che la politica avrebbe preferito per il suo ragazzo gli studi: "Mi piacerebbe che facesse Economia e Commercio e diventasse commercialista che è più sicuro".

Bossi jr : 'Faccio import-Export nella Russia di Putin' : Augurandosi che piuttosto che la politica avrebbe preferito per il suo ragazzo gli studi: 'Mi piacerebbe che facesse Economia e Commercio e diventasse commercialista che è più sicuro'.

Bossi jr : "Faccio import-Export nella Russia di Putin" : A quanto risulta all'AdnKronos, però, il rampollo trentenne di Bossi, già al centro della cronaca per la vicenda della laurea 'acquistata' nel 2012 in Albania, è ora di casa nel Paese di Putin, tanto ...

Bossi jr : "Faccio import-Export nella Russia di Putin" : Così raggiunto dall'AdnKronos presenta il suo nuovo lavoro, Renzo Bossi, il Trota, che dopo le vicende giudiziarie, con la condanna di primo grado per Rimborsopoli, la scorsa settimana, la cronaca ...

Cina - Export dicembre cala - nel 2018 surplus da record con Usa : Roma, 14 gen., askanews, - Avanzo commerciale da record nel 2018 della Cina con gli Stati Uniti, a dispetto della guerra sui dazi, ma in un anno complessivamente di moderazione e con una pesante ...

Cina - Export dicembre cala - nel 2018 surplus da record con Usa : Roma, 14 gen. , askanews, - Avanzo commerciale da record nel 2018 della Cina con gli Stati Uniti, a dispetto della guerra sui dazi, ma in un anno complessivamente di moderazione e con una pesante ...

Coldiretti : Made in Italy da record - nel 2018 Export per 42 miliardi : record storico per le esportazioni agroalimentari Made in Italy che nel 2018 hanno raggiunto per la prima volta il valore di 42 miliardi di euro grazie all’aumento del 3%: Coldiretti traccia il bilancio dell’anno appena concluso, sulla base delle proiezioni su dati Istat. Si tratta di un ottimo risultato che – sottolinea la Coldiretti – conferma le potenzialità del Made in Italy a tavola per la ripresa economica ed occupazionale del ...

Export : assessore Caner - in Veneto +2 - 9 p.c. nel 2018 per un valore di 47 mld di euro : Venezia, 20 dic. (AdnKronos) - La capacità di esportazione delle imprese venete continua a crescere: nei primi nove mesi del 2018 il volume delle esportazioni ‘made in Veneto’ ha superato del 2,9 per cento il corrispondente periodo del pur brillante 2017. Tradotto in cifre, le 28.864 imprese venete

Export : assessore Caner - in Veneto +2 - 9 p.c. nel 2018 per un valore di 47 mld di euro (2) : (AdnKronos) - Germania e Francia sono i principali mercati di riferimento per le imprese venete, orientate in prevalenza verso mercati e paesi comunitari; ma i produttori veneti si dimostrano capaci di conquistare anche nuovi mercati emergenti extraeuropei: il Messico (più 15 %), l’India (più 11,8 p