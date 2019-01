Certificazione Unica 2019 NoiPA (ex CUD): quando sarà disponibile?

scuolainforma

: #CertificazioneUnica 2019 #NoiPA (ex #CUD): quando sarà disponibile? - scuolainforma : #CertificazioneUnica 2019 #NoiPA (ex #CUD): quando sarà disponibile? - prov_bs : Lunedì 28 gennaio alle 10.00 a Palazzo Broletto - Sala Consiglio - avrà luogo l'incontro ufficiale per il conferime… - GuidaalLavoro : La certificazione unica 2019 presenta novità in materia di benefit esenti, di Ape e Rita e di particolari tipologie… -

(Di domenica 27 gennaio 2019) La(ex modello CUD), è l’attestazione cumulativa dei redditi rilasciata ai lavoratori o pensionati, e che certifica le somme erogate e le ritenute effettuate e versate allo Stato. E’ un riepilogo, dunque, di tutti i redditi corrisposti dal datore di lavoro o dall’Ente pensionistico nell’arco dell’anno. Al modello sono allegate le schede per versare il 5 per Mille e l’8 per Mille.rendela? Ancora non esiste una risposta ufficiale del portale sulla disponibilità della. Ma l’Agenzia delle Entrate ha fissato la scadenza per la consegna della CU al lavoratore al 31 marzo. Quindi si può essere certi che questa è la data limite entro cui la. Ricordiamo, che come preannunciato, ...