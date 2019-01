Tajani | Salvini suddito del M5S Stacchi la spina

Tajani contro Salvini : "Suddito del M5S" : L'invito è a staccare la spina al governo gialloverde. "Salvini compie un atto di sudditanza politica nei confronti dei 5 stelle quando accetta il no alla Tav o di stare dalla parte di Maduro - dice Antonio Tajani a Stasera Italia su Rete4 -, quando accetta il reddito di cittadinanza, quando ...

TAV : Toninelli e Salvini si pestano i piedi - Tajani chiede la caduta del governo : La questione TAV non unisce ma divide, da una parte la Lega che spinge per la realizzazione dall’altra parte i 5 Stelle che restano cauti. Tajani si intromette e chiede al leader della Lega di far cadere il governo Prosegue il duello fra M5e e Lega sulla Tav. La più grande opera è “evitare altre morti di Stato per incidenti per cattiva manutenzione” dice il ministro dei Trasporti Toninelli, a Pioltello per la tragedia ...

Tav - Salvini ribadisce : va completata. Tajani : se non si fa la Lega abbatta il governo : Tajani: se la Tav non si fa Lega faccia cadere governo "Nella politica economica del governo non c'è nulla di centrodestra: i Cinque stelle l'hanno spuntata sulle trivelle, ora prendono tempo anche ...

Arresto Battisti - critiche al governo da Tajani (FI) a Parrini (PD) : “Salvini indecente speculazione” : Tutti pronti a puntare il dito sull’esecutivo, da Forza Italia al PD Il rientro di Cesare Battisti in Italia non ha suscitato solo reazioni positive. La presenza dei ministri Matteo Salvini e Alfonso Bonafede a Roma Ciampino ha infatti acceso il dibattito via social: in molti hanno criticato l’esecutivo per “fare propaganda”. Il primo attacco via Twitter è arrivato dal vicepresidente di Fi Antonio Tajani: “Battisti ...

Battisti - Salvini e Bonafede all'aeroporto : è polemica. Tajani : disdicevole il codazzo di politici : Un centinaio di reporter dietro le transenne, due ministri ed un massiccio schieramento di forze dell'ordine accolgono all'aeroporto militare di Ciampino il Falcon dei servizi che riporta in Italia ...

Migranti - Tajani : 'Ha vinto Conte - ha perso Salvini' : "La scelta fra gli Stati europei di dividersi il collocamento dei Migranti mi sembra una soluzione di buon senso, non si potevano lasciare in mare tante persone e tanti bambini". Lo ha affermato il ...

Tajani : «Salvini non deve dare alibi agli ultras - sul razzismo ha ragione Ancelotti» : Il presidente del Parlamento europeo Antonio Tajani, presidente del Parlamento Europeo, è intervenuto alla trasmissione Maracanà di Rmc Sport. Tajani, juventino, ha parlato di calcio, dei recenti episodi – soprattutto quelli di San Siro – e ha commentato le parole di ieri del ministro dell’Intero Matteo Salvini. Ecco alcune sue dichiarazioni riportate da tuttomercatoweb. «Quel che è successo a Milano poteva essere evitato. ...

Tajani critica Salvini : “Anche lui diceva di non rispettare le leggi - lui fa come Renzi” : Tajani dice la sua sulla questione sindaci contro il Dl Sicurezza e Salvini. Salvini come Renzi, fa solo spot pro-sicurezza “Forza Italia sta con la legge. C’è una legge e deve essere rispettata da tutti, anche dai sindaci. Poi il governo ci deve dire qual è la sua linea, visto che Conte dice una cosa e Salvini ne dice un’altra. Tutto ciò dimostra ancora una volta che sono dei grandi pasticcioni”. Antonio Tajani, ...

Arriva l’ordine di Berlusconi e Tajani ai big di Forza Italia su Salvini : “Non attaccatelo” : Berlusconi e Tajani non scaricano Salvini anzi, hanno ordinato ai big di Forza Italia di attendere e non attaccare il leader della Lega Nel complicato intreccio che sono ormai i rapporti tra Lega e Forza Italia, a prendere piede tra le fila degli azzurri è la nuova linea che Silvio Berlusconi sta imponendo ai suoi nei confronti di Matteo Salvini: ignorarlo. La convinzione del Cav, come riporta il Tempo, è che prima o poi la “pecorella ...

Tajani : 'Salvini e Di Maio? Rischiano la fine di Renzi' : 'Salvini e Di Maio hanno fatto un accordo a ribasso e ognuno è uscito perdente perché non sono in grado di fare le cose che hanno promesso'. Così il presidente del Parlamento europeo Antonio Tajani, a ...

Manovra - Tajani : "Manderò a Salvini e Di Maio foto di Renzi - consensi si perdono molto facilmente" : Agenzia Vista, Bruxelles, 13 dicembre 2018 'Il dialogo è giusto che ci sia e giusto fare il possibile per evitare procedura di infrazione. Certo la Manovra va riscritta completamente. Manderò a ...

Tajani : nuovo governo a guida Salvini? Tema sono i contenuti : San Donato, Milano,, 3 dic., askanews, - Il vice presidente di Forza Italia, Antonio Tajani, conferma la sua convinzione che si andrà presto a un nuovo governo Fi-Lega e afferma che quello che conta ...