Sci | Noel beffa ancora Hirscher | il francese vince a Kitzbuhel

Sci alpino - Slalom Kitzbuehel 2019 : esplode la stella di Clement Noel - battuto Hirscher! Che bis dopo Wengen : Lo sci alpino ha definitivamente trovato un nuovo fenomeno, una stella che sembra avere un futuro luminoso davanti a sé: Clement Noel ha vinto lo Slalom di Kitzbuehel, ha firmato una doppietta magica a sei giorni di distanza dal trionfo di Wengen. Il nuovo astro nascente ha sciorinato tutta la sua proverbiale tecnica, è risultato estremamente fluido e incisivo tra i pali stretti, ha domato la storica pista austriaca e ha festeggiato con pieno ...

Sci alpino - Ramon Zenhaeusern sorprende tutti nella prima manche dello slalom di Kitzbuehel. Lontani Hirscher e Kristoffersen - Noel vicinissimo : Lo svizzero Ramon Zenhaeusern è al comando dopo la prima manche dello slalom di Kitzbuehel. Una splendida prova dell’elvetico, partito con il pettorale numero 13, che ha gestito al meglio le insidie di una tracciatura anomala soprattutto nella parte finale con una doppia messa in una posizione davvero complicata e con gli slalomisti obbligati a girare veramente troppo. Zenhaeusern precede la coppia francese formata da Clement Noel ed ...

LIVE Sci alpino - Slalom Kitzbuehel 2019 in DIRETTA : Noel sfida ancora Hirscher - azzurri all’attacco : Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE dello Slalom di Kitzbuehel, prova valida per la Coppa del Mondo 2019 di sci alpino. A causa del previsto maltempo in Austria, la prova tra i rapid gates è stata anticipata ad oggi con lo slittamento a domani del SuperG. Marcel Hirscher è il favorito, ma Wengen ha dimostrato che il campione austriaco è battibile. Cerca conferme proprio il vincitore della scorsa settimana, il francese Clement Noel, che ha ...

Sci alpino - Pagelle slalom Wengen e superG Cortina : Noel - è nata una stella. Shiffrin Regina. Italiani sottotono : Oggi si sono disputati lo slalom maschile di Wengen e il superG femminile di Cortina d’Ampezzo, prove valide per la Coppa del Mondo 2019 di sci alpino. Di seguito le Pagelle dei protagonisti delle due gare e degli Italiani di punta. slalom Wengen: CLEMENT Noel: 10. Il 21enne francese si consacra: prima vittoria in carriera su una delle piste più impegnative al mondo, primo al termine della prima manche e glaciale nella seconda dove non ...

Sci - Noel vince lo slalom di Wengen. Tre italiani nei primi 15 : Prima vittoria in Coppa del Mondo di sci per il classe 1997, che riporta la Francia sul gradino più alto del podio in slalom dopo cinque anni. L'ITALAI - Tre azzurri nei primi quindici. Stefano Gross ...

Sci alpino - Slalom Wengen 2019 : la prima volta di Clement Noel. Feller e Hirscher beffati - 9° Gross : A Wengen si consacra la stella di Clement Noel. Il 21enne francese, già in testa al termine della prima manche, vince uno degli Slalom più impegnativi del circuito e conquista la prima affermazione in carriera in Coppa del Mondo beffando rispettivamente di 8 e 10 centesimi gli austriaci Manuel Feller e Marcel Hirscher. Che il classe 1997 transalpino fosse un fenomeno lo si era già intuito da tempo. Nella passata stagione aveva già mostrato degli ...

Sci - slalom di Wengen : il 21enne Clement Noel sorprende tutti - Gross primo degli azzurri : Sci, slalom di Wengen: la vittoria è andata al 21enne Clement Noel, francesino che si è messo in luce nel mondiale junior della specialità Potrebbe essere un giorno storico per lo sci alpino. Nello slalom di Wengen il 21enne Clement Noel, campione mondiale junior della specialità, ottiene il suo primo trionfo in carriera in Coppa del mondo e ha tutte le qualità, in primis quelle tecniche, per continuare a raccogliere successi. Già ...

VIDEO Sci alpino - Clement Noel non sbaglia nella seconda manche e centra il primo successo in carriera : Clement Noel completa la sua domenica perfetta e fa suo lo slalom di Wengen, valevole per la Coppa del Mondo di sci alpino 2019. Il giovane talento francese, dopo aver dominato la prima manche, si è ripetuto nella seconda, gestendo bene i pericoli e precedendo gli austriaci Manuel Feller e Marcel Hirscher. Per il classe 1997 una gara davvero da incorniciare. Andiamo a rivivere la discesa che ha portato il transalpino al primo successo della ...

Sci alpino – Slalom maschile : a Wengen Noel in testa dopo la prima manche - bene Stefano Gross : Gross, grande prima manche: è settimo a 39 centesimi dal podio. Avanti anche Moelgg e Razzoli, in testa il francese Noel, si riparte alle 13.15 C’è il più grande giovane talento del circo bianco in testa allo Slalom di Wengen dopo la prima manche. Il francese Clement Noel, che ad Adelboden ha conquistato il primo podio in carriera chiudendo al secondo posto, è andato al comando partendo con il pettorale numero 10 e dando ...

Sci : francese Noel guida slalom Wengen : ANSA, - Wengen, SVIZZERA,, 20 GEN - C'è un francese al comando dopo la prima manche dello slalom speciale di coppa del mondo di Wengen, il giovane talento Clement Noel, col tempo di 53.80. Seguono l'austriaco Manuel Feller in 54.22 ed il norvegese Henrik Kristoffersen in 54.52. Solo quinto in 54.71 l'asso austriaco ...

VIDEO Sci alpino - la prima manche perfetta di Clement Noel nello slalom di Wengen : Uno strepitoso Clement Noel ha dominato la prima manche dello slalom di Wengen, valevole per la Coppa del Mondo di sci alpino 2019. L’astro nascente dello sci francese ha rifilato distacchi pesanti a tutti gli inseguitori, grazie ad una prova che ha rasentato la perfezione. Seconda posizione per Manuel Feller a 42 centesimi, terza per Henrik Kristoffersen a 72, mentre è quarto Alexis Pinturault a 77. Per trovare Marcel Hirscher bisogna ...

Sci alpino - Slalom Wengen 2019 : sboccia la stella di Clement Noel. Il francese domina la prima manche - Hirscher a quasi un secondo : Una prima manche da predestinato. Il francese Clement Noel è al comando dello Slalom di Wengen dopo una prestazione scintillante sul difficile e complicato tracciato elvetico. Il 21enne transalpino è stato eccezionale sul muro e poi anche nella parte finale, chiudendo con un vantaggio davvero ampio su tutti gli avversari. Adesso Noel dovrà reggere la pressione nella seconda per centrare la prima vittoria in carriera in Coppa del Mondo. Al ...

LIVE Sci alpino - Slalom Wengen 2019 in DIRETTA. Prima manche : Noel sorprende tutti! Hirscher solo quinto. Azzurri per svoltare : Benvenuti alla DIRETTA LIVE dello Slalom speciale di Wengen in Svizzera, valevole per la Coppa del Mondo maschile di sci alpino 2019. Sarà ancora una volta Marcel Hirscher l’uomo da battere sulla difficile piste alle pendici dello Jungfrau. Si è già visto nello Slalom della combinata quanto può essere selettivo questo tracciato e dunque si preannunciano distacchi importanti. Si riproporrà il duello tra Hirscher ed il norvegese Henrik ...