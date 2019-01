Sci | Clement Noel trionfa su Hirscher nello Slalom Speciale di Kitzbuhel

Sci - Slalom Speciale Kitzbuhel : bis di Clement Noel su Hirscher : Scende Clement Noel: il francese tiene botta al sette volte campione del mondo e chiude davanti di 29 centesimi. Il pubblico di casa, nonostante sia tutto dalla parte di Hirscher, impazzisce per il ...

Sci alpino - Slalom Kitzbuehel 2019 : esplode la stella di Clement Noel - battuto Hirscher! Che bis dopo Wengen : Lo sci alpino ha definitivamente trovato un nuovo fenomeno, una stella che sembra avere un futuro luminoso davanti a sé: Clement Noel ha vinto lo Slalom di Kitzbuehel, ha firmato una doppietta magica a sei giorni di distanza dal trionfo di Wengen. Il nuovo astro nascente ha sciorinato tutta la sua proverbiale tecnica, è risultato estremamente fluido e incisivo tra i pali stretti, ha domato la storica pista austriaca e ha festeggiato con pieno ...

Sci alpino - Slalom Wengen 2019 : la prima volta di Clement Noel. Feller e Hirscher beffati - 9° Gross : A Wengen si consacra la stella di Clement Noel. Il 21enne francese, già in testa al termine della prima manche, vince uno degli Slalom più impegnativi del circuito e conquista la prima affermazione in carriera in Coppa del Mondo beffando rispettivamente di 8 e 10 centesimi gli austriaci Manuel Feller e Marcel Hirscher. Che il classe 1997 transalpino fosse un fenomeno lo si era già intuito da tempo. Nella passata stagione aveva già mostrato degli ...

Sci - slalom di Wengen : il 21enne Clement Noel sorprende tutti - Gross primo degli azzurri : Sci, slalom di Wengen: la vittoria è andata al 21enne Clement Noel, francesino che si è messo in luce nel mondiale junior della specialità Potrebbe essere un giorno storico per lo sci alpino. Nello slalom di Wengen il 21enne Clement Noel, campione mondiale junior della specialità, ottiene il suo primo trionfo in carriera in Coppa del mondo e ha tutte le qualità, in primis quelle tecniche, per continuare a raccogliere successi. Già ...

VIDEO Sci alpino - Clement Noel non sbaglia nella seconda manche e centra il primo successo in carriera : Clement Noel completa la sua domenica perfetta e fa suo lo slalom di Wengen, valevole per la Coppa del Mondo di sci alpino 2019. Il giovane talento francese, dopo aver dominato la prima manche, si è ripetuto nella seconda, gestendo bene i pericoli e precedendo gli austriaci Manuel Feller e Marcel Hirscher. Per il classe 1997 una gara davvero da incorniciare. Andiamo a rivivere la discesa che ha portato il transalpino al primo successo della ...

VIDEO Sci alpino - la prima manche perfetta di Clement Noel nello slalom di Wengen : Uno strepitoso Clement Noel ha dominato la prima manche dello slalom di Wengen, valevole per la Coppa del Mondo di sci alpino 2019. L’astro nascente dello sci francese ha rifilato distacchi pesanti a tutti gli inseguitori, grazie ad una prova che ha rasentato la perfezione. Seconda posizione per Manuel Feller a 42 centesimi, terza per Henrik Kristoffersen a 72, mentre è quarto Alexis Pinturault a 77. Per trovare Marcel Hirscher bisogna ...