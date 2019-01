Sassuolo-Cagliari 3-0 Locatelli | Babacar e Matri consegnano i tre punti ai neroverdi

Calcio - Serie A 2019 : tris del Sassuolo contro il Cagliari - Quagliarella da record contro l’Udinese : Giornata di anticipi quella odierna, valida per il ventunesimo turno del campionato di Calcio di Serie A. Al Mapei Stadium il Sassuolo si è imposto nettamente contro il Cagliari per 3-0. Le marcature sono state siglate da Manuel Locatelli al 9′, dal senegalese Khouma El Babacar al 49′ e da Alessandro Matri all’87’, grande ex del confronto. Una prestazione deludente dei sardi, al cospetto della formazione di Roberto De ...

Sassuolo - profumo d’Europa! Il 3-0 al Cagliari lancia gli emiliani in classifica : 21esima giornata di Serie A aperta da Sassuolo-Cagliari. I padroni di casa, alla prima senza Boateng, stendono i sardi con un netto 3-0.Tre punti d’oro per il Sassuolo che con vittoria ottenuta contro il Cagliari inizia a pensare in grande. La squadra allenata da De Zerbi ora è a sole 3 lunghezze dalla Lazio e sognare è più che lecito. La vittoria è maturata nel primo tempo grazie alle reti di Locatelli al minuto 9 e Babacar (su rigore ...

Il Sassuolo liquida il Cagliari : secco 3-0 ed Europa League nel mirino : Il Sassuolo di Roberto De Zerbi torna alla vittoria contro il Cagliari di Rolando Maran dopo che non lo faceva da ben sei gare, ultimo successo il 16 dicembre per 2-0 in casa del Frosinone. I ...

Sassuolo-Cagliari 3-0 - De Zerbi : “Prestazione di livello” : SASSUOLO CAGLIARI 3-0, le parole dei protagonisti- Ha di che essere soddisfatto mister De Zerbi dopo la vittoria del suo Sassuolo contro il Cagliari. La gara del Mapei, che ha aperto il turno di Serie A, va ai neroverdi che con questi 3 punti si portano a due lunghezze dalla Lazio sesta in classifica. La […] L'articolo Sassuolo-Cagliari 3-0, De Zerbi: “Prestazione di livello” proviene da Serie A News Calcio - Notizie in Tempo ...

Serie A - Sassuolo-Cagliari 3-0 : la squadra di De Zerbi torna a sognare l'Europa : Tre punti che accendono i sogni d'Europa. Il Sassuolo supera 3-0 il Cagliari nel primo anticipo della 21esima giornata di Serie A e si porta a -3 dalla Lazio di Inzaghi. La squadra di De Zerbi passa ...

Tris del Sassuolo - Cagliari al tappeto : Il Sassuolo cala il Tris contro il Cagliari e torna a vincere in casa dopo oltre quattro mesi. I neroverdi si impongono per 3-0 al Mapei Stadium in un match senza storia: dopo il gol in avvio di ...

Pagelle Sassuolo-Cagliari 3-0 - highlights e tabellino del match : Pagelle SASSUOLO CAGLIARI 3-0 – La prima senza Boateng è felice per De Zerbi e il suo Sassuolo. I neroverdi, che in settimana hanno salutato il loro miglior giocatore in rosa, battono per 2-0 il Cagliari in casa e si portano a due distanze dal sesto posto in classifica ora occupato dalla Lazio. Gli emiliani […] L'articolo Pagelle Sassuolo-Cagliari 3-0, highlights e tabellino del match proviene da Serie A News Calcio - Notizie in ...

Sassuolo Cagliari 3-0 - per gli emiliani a segno Locatelli - Babacar e Matri : Torna al successo il Sassuolo che non centrava i tre punti dal 16 dicembre contro il Frosinone. Dopo il bel pari con l'Inter a San Siro la squadra di Zerbi regola 3-0 il Cagliari (una sola vittoria e 5 pari nelle ultime 11 gare) con una prova matura e intelligente. Vola a 29 punti e nella parte di s

Highlights Sassuolo-Cagliari 3-0 : VIDEO - gol e sintesi. Locatelli - Babacar e Matri stendono i sardi : Il Sassuolo ha battuto il Cagliari nel primo anticipo della ventumesima giornata di Serie A per 3-0, grazie alle reti di Locatelli e Babacar (rigore) nel primo tempo e di Matri nella ripresa. I neroverdi salgono a quota 29, mentre i sardi restano fermi a 21 punti in classifica. Di seguito le immagini delle reti dei neroverdi. IL VANTAGGIO FIRMATO DA Locatelli ?????? ???????? : ?????? 1 × 0 ??????? .. ????? ????? ??????? .. ...

Tris Sassuolo - Cagliari ko : Il Cagliari rumina gioco ma si tiene lontano dalla zona calda nei pressi di Consigli e solo per dovere di cronaca si può registrare al 27' un tentativo di Barella, che in precedenza era stato anche ...

Sassuolo-Cagliari 3-0 : pagelle e tabellino : Sassuolo-Cagliari, 21ª giornata Serie A 2018/2019: cronaca in diretta live con formazioni ufficiali, risultato, pagelle, sintesi e tabellino

Sassuolo in ‘versione Europa’ - gol e spettacolo contro il Cagliari : De Zerbi non sbaglia un colpo [FOTO] : 1/22 Massimo Paolone/LaPresse ...

Sassuolo-Cagliari 3-0 - le pagelle di CalcioWeb [FOTO] : 1/22 Massimo Paolone/LaPresse ...

Sassuolo-Cagliari 3-0 : gol di Locatelli - Babacar e Matri : Il primo anticipo della 21ª giornata del campionato di Serie A vede la vittoria del Sassuolo che travolge il Cagliari 3-0. Le reti: nel primo tempo con Locatelli e Babacar, dopo discussione con ...