Juventus | contro la Lazio | al netto degli infortuni | spazio ai titolarissimi

Calcio femminile - Serie A 2019 : la Juventus in trasferta contro l’Orobica - Milan-Sassuolo big match : Dopo la pausa dovuta alla Nazionale Italiana di Calcio femminile, vittoriosa nelle amichevoli contro il Cile e il Galles, torna in scena il campionato di Serie A con la 14esima giornata. Si riparte con la Juventus capolista. La Vecchia Signora andrà sul campo del fanalino di coda Orobica (sabato alle ore 14.30) con la voglia di confermare il primato. Le ragazze di Rita Guarino, forti della Serie positiva di otto vittorie negli ultimi otto ...

Lazio - Immobile sfida la Juventus : 'Noi sempre ko contro le big? Voltiamo pagina - ci serve continuità' : ... nella quale Immobile è andato a segno toccando quota 11 reti nella Serie A 2018/2019, è ancora presente: "serve personalità " le parole del numero 17 a Sky Sport - in uno stadio così importante ...

Juventus - Pjanic verso il rientro contro la Lazio - in dubbio Khedira e Mandzukic : Dopo il martedì di riposo, la Juventus, questo pomeriggio, sarà nuovamente in campo per allenarsi e mettere nel mirino la partita contro la Lazio. Massimiliano Allegri per il match dell'Olimpico ritroverà probabilmente Miralem Pjanic, che ha scontato il turno di squalifica, e spera di poter avere di nuovo a disposizione Mario Mandzukic. Il croato lavora per rientrare il prima possibile anche se non si vorranno correre rischi. Dunque, oggi dopo ...

Juventus - anche gli alieni sbagliano! Cristiano Ronaldo stecca contro il Chievo : A volte anche i grandi cadono. Questo è quanto accaduto a Cristiano Ronaldo che in Juventus-Chievo, non solo sbaglia un rigore, ma tutta la partita.Juventus-Chievo Verona, partita valida per la prima giornata del girone di ritorno della Serie A 2018/2019, doveva e poteva essere la partita di Cristiano Ronaldo che aveva l’opportunità di mettere la freccia anche alla classifica dei marcatori, allontanandosi da Zapata e Quagliarella ...

Juventus - sei cambi contro il Chievo : Can e Bernardeschi titolari : la possibile formazione : Questa mattina, la Juventus si è ritrovata per proseguire la marcia di avvicinamento alla partita di stasera contro il Chievo. Massimiliano Allegri per il match odierno sembra aver risolto tutti i dubbi di formazione e ripartirà dal 4-3-3. Il tecnico della Juventus per la ripresa del campionato farà un po' di turnover e ci saranno alcuni cambi rispetto alla Supercoppa. Infatti, i cambi saranno ben sei a cominciare dalla porta dove ci sarà Mattia ...

Juventus : contro il Chievo mini turnover - tra i pali spazio a Perin : La Supercoppa Italiana ha regalato alla Juventus il primo trofeo del 2019, ma questo per i bianconeri è solo l'inizio perchè ci sono ben altri tre obiettivi da finalizzare ed il primo è senza ombra di dubbio la conquista dell'ottavo scudetto consecutivo. Sabato, dopo la pausa invernale, è iniziato il girone di ritorno del massimo campionato italiano e tutte le squadre hanno già disputato le partite di cartello, tranne Juventus e Milan, reduci ...

Risultati Serie A / Classifica aggiornata : il Napoli vince contro la Lazio in dieci - -6 dalla Juventus! : Risultati Serie A: la Classifica aggiornata, vittoria del Napoli contro la Lazio e -6 momentaneo dalla Juventus, spettacolo all'Artemio Franchi.

Juventus - contro il Chievo ci sarà un po' di turnover : Bernardeschi in avanti con CR7 : La Juventus, stamattina, si è allenata alla Continassa per preparare la partita contro il Chievo. Subito dopo la seduta, Massimiliano Allegri ha tenuto la classica conferenza stampa della vigilia e ha dato qualche indicazione di formazione. Il tecnico della Juve ha annunciato che contro il Chievo in porta ci sarà Mattia Perin e che in difesa si rivedranno Mattia De Sciglio e Daniele Rugani. Il numero 24 bianconero prenderà il posto di uno fra ...

Calciomercato Juventus - incontro in agenda con il Lione per Ndombelè. Il Bologna insiste per Spinazzola : La Juventus continua a monitorare il mercato per rinforzare il proprio centrocampo in vista della prossima stagione, occhi bianconeri su Ndombelè Incassata la firma di Aaron Ramsey, che diventerà un giocatore della Juventus a partire dalla prossima stagione, il club bianconero continua a scandagliare il mercato in vista del prossimo mercato estivo. Lapresse I radar della società campione d’Italia si sono fermati su Tanguy Ndombele, ...

Calciomercato Juventus - previsto incontro con l'agente di Ndombele del Lione : il profilo : Aaron Ramsey, ma non solo. La Juventus continua a guardare con attenzione al futuro, per programmare al meglio quella che sarà la prossima stagione. E gli occhi sono caduti ancora una volta su un ...

Juventus : lunedì contro il Chievo dovrebbe trovare spazio Bernardeschi : La Juventus annovera un organico di 'lusso' e i giocatori che sono considerati seconde linee, in qualsiasi top club di Serie A (e non solo) sarebbero titolari. Tra le riserve di lusso c'è anche Federico Bernardeschi, che non ha mai scalato le gerarchie come lui stesso si è sempre augurato. Dopo un avvio di stagione al top, l'attaccante è rimasto per lungo tempo ai box, a causa dei ripetuti infortuni: ora però si è ripreso e vorrebbe ritagliarsi ...

Calcio : la Juventus festeggerà la Supercoppa prima della partita contro il Chievo : Sarà la partita contro il Chievo l’occasione ideale che la Juventus avrà per celebrare la Supercoppa Italiana vinta pochi giorni fa in Arabia Saudita contro il Milan. Lunedì sera, infatti, ci sarà una festa che servirà ad allietare l’attesa dei presenti all’Allianz Stadium: prima di tutti i rituali precedenti la partita verrà mostrata, e sollevata al cielo davanti al pubblico bianconero, il trofeo da poco messo in bacheca dalla ...

Higuain contro la Juventus - ci risiamo/ Video : Supercoppa Italiana - finale caldo con le proteste del Pipita : Higuain contro la Juventus, ci risiamo. Supercoppa Italiana, finale caldo con le proteste del Pipita, contestato un rigore non concesso da Banti

Ibrahimovic contro Ronaldo : “Andare alla Juventus non è una sfida” : Ibrahimovic contro Ronaldo – Zlatan Ibrahimovic potrà essere simpatico o meno, potrà essere apprezzato calcisticamente o discusso ma di sicuro non è mai banale negli atteggiamenti e nelle parole. L’ultima dimostrazione di questo suo modo di essere l’ha fornita oggi rilasciando alla testata olandese Voetbal Nieuws una dichiarazione piuttosto pepata nei confronti di Cristiano Ronaldo. Ecco […] L'articolo Ibrahimovic contro ...