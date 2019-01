Fishball risponde a CaneSecco e lo accusa di avere una passione per i transessuali

Blastingnews

(Di sabato 26 gennaio 2019) Un ennesimo scontro mediatico, a dir poco infuocato, sta occupando le cronache del rap italiano. Il protagonista principale è ancora una volta, che negli ultimi tempi ha più volte fatto parlare di sé: prima svelando al mondo di aver sofferto di un grave malore, un tumore per la precisione, che lo avrebbe portato addirittura a rischiare la morte qualche anno fa, e successivamente tornando a scagliarsi duramente contro il suo ex socio ed amico Gemitaiz, come già più volte era accaduto in passato.Nel pomeriggio di oggi il rapper capitolino, attualmente residente a Milano, è tornato a far sentire la sua voce, dopo una breve periodo di assenza dai social. Lo ha fatto con una diretta trasmessa sulla sua pagina Instagram, durante cui si è scagliato duramente contro un altro noto esponente della scena rap italiana, ovvero MadMan, prendendolo in giro, in maniera a dir poco diretta, ...