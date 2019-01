Fedez | scintille su Twitter con Ghali e Gué Pequeno per “Paranoia Airlines”

Fedez e Ghali - scintille su Twitter per "Paranoia Airlines" : Di certo non si può dire che il nuovo album di Fedez "Paranoia Airlines", uscito ieri, sia passato inosservato. Grande campagna pubblicitaria e mediatica dalle affissioni alla copertina del settimanale Vanity Fair, passando per la presentazione a Linate alla stampa e arrivando al grande evento che si è celebrato sempre ieri in Piazza Duomo a Milano con RTL 102.5 assieme a Chiara Ferragni, padrona di casa d"eccezione. Si è molto parlato delle ...

Sherol lascia XFactor. Scintille tra Fedez e Agnelli. A mettere tutti d'accordo ci pensa Anastasio : Conclusione inaspettata per il sesto live di X-Factor. In una puntata che corre via veloce con grande ritmo e pochissime pause, il verdetto del televoto spiazza tutti. Ad abbandonare i sogni di gloria, a un passo dalla finale al Forum di Assago, è Sherol, da molti considerata la candidata numero uno alla vittoria di questa edizione. Per Manuel Agnelli, che crede tantissimo in lei, è un duro colpo. Eliminata la ragazza romana di ...