Esiste davvero la sindrome del figlio unico?

Eclissi del 21 Gennaio - Superluna di sangue - terremoti - eruzioni vulcaniche e meteo estremo : Esiste davvero una relazione? : All’inizio della prossima settimana, la luna darà spettacolo in cielo con l’Eclissi della Superluna di sangue, che in Italia potremo ammirare alle prime ore del mattino di lunedì 21 Gennaio. In un’Eclissi totale di luna, il sole, la Terra e il nostro satellite sono perfettamente allineati. La Terra proietterà la sua ombra sulla luna, impedendo che la sua superficie venga raggiunta dalla luce solare. Tuttavia, attraverso il fenomeno dello ...