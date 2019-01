Clima | appello della 16enne Greta a Davos | ' Dovete entrare in panico'

Cop24 - appello della Santa Sede per un'azione "urgente - vera e solidale" sul Clima : ... in particolare l'ultimo rapporto dell'Ipcc, 'che riecheggia il grido della Terra e mostra chiaramente l'impatto devastante del cambiamento clima tico sulle comunità di tutto il mondo'.

Clima - nasce la Carta di Roma : appello urgente - “il futuro è adesso” : Per evitare una tragica evoluzione degli effetti che i cambiamenti Clima tici potrebbero avere sulla specie umana, è necessario cominciare fin da ora a garantire l’equilibrio degli ecosistemi e invertire la tendenza verso un consumo sostenibile che rispetti la natura e protegga la salute. È questo il senso di molte indicazioni specifiche contenute nella Carta di Roma , siglata oggi, alla sessione conclusiva del I Simposio Health and Clima te ...

Clima - l’appello di 16 Capi di Stato : “Obbligo di agire subito” : “Sulla base delle competenze scientifiche e dei mezzi finanziari abbiamo l’obbligo nei confronti delle generazioni future di fare tutto ciò che è umanamente possibile per fermare i cambiamenti Climatici e per rispondere ai loro perniciosi effetti. Facciamo appello alla comunità internazionale e a tutte le parti dell’accordo di Parigi: agiamo insieme, in modo deciso e rapido per fermare la crisi Climatica globale”. Lo si ...