Trivelle | Di Maio | “Sono un attacco agli italiani e al nostro mare Non svenderò nulla ai

Trivelle - Luigi Di Maio : 'Non svenderò nulla ai petrolieri' : "Le Trivelle sono un attacco agli italiani e al nostro mare. Non svenderò nulla ai petrolieri del resto del mondo". Lo ha affermato il vicepremier Luigi Di Maio su Facebook. "Il paradigma di sviluppo del M5s è sostenibile - ha aggiunto Di Maio -, non possiamo rischiare che il nostro mare venga ricoperto di ...

La grana Costa sul tavolo di Salvini e Di Maio. Sulle Trivelle la palla passa ai capi politici : Minacce di dimissioni con cui i due vicepremier Matteo Salvini e Luigi Di Maio devono fare i conti quando le distanze tra Lega e M5s sono siderali. Al Senato in questi giorni c'è stato un tavolo permanente Sulle trivelle. tavolo guidato dai due capigruppo di Lega e M5s Massimiliano Romeo e Stefano Patuanelli e che però non ha portato a una soluzione. Anzi, tutt'altro. Adesso la questione, che rischia di far saltare o slittare ...

La cronistoria della vicenda Trivelle e 5 domande (che porterò in Procura) a Di Maio e Costa : Vi spiego cosa c'è dietro il "pasticcio" delle autorizzazioni nel Mar Ionio di fronte alle spiagge più belle d'Italia. Le imbarazzanti dichiarazioni di Di Maio e Costa. vicenda che va chiarita anche dalla Procura di Roma ecco perché... #facciamorete.È una stratosferica e imbarazzante balla quella di Luigi Di Maio quando afferma che non ha rilasciato i permessi per la ricerca di idrocarburi nel Mar Ionio e che ...

Trivelle - è scontro tra il Governo e il Comitato No Triv. Ma Di Maio rassicura : "Presto una legge" : Air gun, nuove concessioni e piano aree. Sono queste le questioni al centro del confronto in sede ministeriale sul tema trivellazioni richiesto dal Comitato No Triv . L'incontro, previsto per oggi, ...

Emiliano - Trivelle : 'con Di Maio non si riesce a parlare' : Il presidente della regione Puglia, intervistato a L'Aria che tira da Mirta Merlino negli studi de La7, parla dei rapporti con M5s e il Ministero dello Sviluppo economico -

Il grande imbroglio di Di Maio sulle Trivelle : Roma. Il 17 aprile 2016 il referendum per l'abrogazione delle leggi sulle concessioni all'estrazione di idrocarburi in mare, sostenuto da nove consigli regionali di diverso colore politico , Puglia, ...

Ok alle Trivelle nello Ionio - Emiliano vs Di Maio : 'revochi le autorizzazioni' : Ma c'è anche la battaglia politica: per Di Maio e per il ministro dell'Ambiente Sergio Costa, una volta intervenuta la VIA favorevole, l'autorizzazione è stata un "atto dovuto" che il dirigente non ...

"Di Maio mente : il governo poteva fermare le Trivelle nello Ionio. Persino Berlusconi bloccò i nuovi permessi". : "Di Maio mente: poteva bloccare anche con un decreto legge i nuovi permessi di ricerca nello Ionio. Erano procedimenti, cioè richieste di trivellazione, avviati con i passati governi, certo. Ma questo non significa che il governo attuale non potesse intervenire. Persino Berlusconi lo fece...".Enzo Di Salvatore, costituzionalista del comitato promotore del referendum No Triv, colui che scrisse i quesiti referendari sottoposti al voto degli ...

L'anti sviluppismo sulle Trivelle imprigiona Di Maio : L'ultimo "no" tradito dal M5s, quello alle trivelle, ha sollevato una polemica che non accenna a placarsi dopo le giustificazioni del ministro Luigi Di Maio, che anzi hanno indispettito ancora di più i movimenti NoTriv. Lunedì scorso gli uffici competenti del suo ministero, quello dello Sviluppo eco

Trivelle - Bonelli : “Di Maio disattento - poteva verificare dossier. Da giugno nessun atto legislativo su ricerche petrolifere” : “Di Maio poteva verificare il dossier Trivelle ma è stato disattento. Sul sito del Mise le autorizzazioni sono visibili. Nel 2015 la Puglia ha espresso parere negativo sulle opere. Di Maio ha dichiarato di aver scelto il Mise perché c’erano le Trivelle da affrontare. Dal giugno del 2018 sino ad oggi non ha prodotto nessun atto legislativo per un impulso più rigoroso nelle ricerche petrolifere. Evidentemente non avevano volontà ...

Caso Trivelle nello Ionio spacca i 5 Stelle. Di Maio : 'Ratifica è obbligatoria'. Costa : 'Non firmerò' : Il governatore della Puglia, Emiliano, sbotta: 'Hanno finto di lottare con noi, sono come gli altri. Impugneremo l'atto'. Il vicepremier pentastellato accusa: 'Su di noi bugie, sono state autorizzate ...