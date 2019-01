Pioltello | Mattarella | ' assicurare controllo e manutenzione per no rischi'

liberoquotidiano

: Pioltello, Mattarella: ingiustificabile - NotizieIN : Pioltello, Mattarella: ingiustificabile - maf74ita : RT @rep_milano: Disastro di Pioltello un anno dopo, Mattarella: 'Sia un monito, sicurezza prima di tutto'. Toninelli: 'Chiedo scusa a nome… - Cyber_Feed : Ultim'ora #Pioltello, Mattarella: ingiustificabile -

(Di venerdì 25 gennaio 2019) Roma, 25 gen. (AdnKronos) - "Ricorre il primo anniversario del grave incidente ferroviario, che ha spezzato la vita di tre donne e provocato ferite, sofferenze, dolore in numerosi passeggeri del treno deragliato poco dopo aver superato la stazione di-Limito, in Lombardia. In questo giorno