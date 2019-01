Francesca Fialdini perde la pazienza e si arrabbia a La vita in diretta

La Vita in Diretta - Francesca Fialdini sbotta sul collegamento con il Presidente Roberto Fico : Un pomeriggio movimentato quello de La Vita in Diretta, dove la conduttrice Francesca Fialdini, durante il collegamento con la giornalista Antonella Delprino e il Presidente della Camera Roberto Fico, perde la pazienza e sbotta in Diretta tv."Possibile che si perdano le parole proprio in questo momento?" dice stizzita Francesca Fialdini. Il motivo è la perdita di collegamento audio durante l'intervento del Presidente Roberto Fico ai ...

Francesca Fialdini si infuria a La Vita in Diretta/ Salta collegamento con Roberto Fico : "Come è possibile?" : Francesca Fialdini si infuria a La Vita in Diretta. Salta collegamento con Roberto Fico e sbotta: "Ma come è possibile?". Le ultime notizie

Francesca Fialdini : genitori - fidanzato e curiosità - chi è : Francesca Fialdini: genitori, fidanzato e curiosità, chi è Chi è Francesca Fialdini e fidanzato. La carriera Francesca Fialdini è uno dei volti più apprezzati della televisione italiana. È una conduttrice molto stimata al timone di numerosi programmi tra i quali “La vita in diretta” in onda su Rai1. La vita privata di Francesca Fialdini Francesca Fialdini nasce a Massa nel 1979. La giornalista ha 39 anni è alta 170 centimetri e pesa 50 chili. ...

Tiberio Timperi e Francesca Fialdini hanno un problema dietro le quinte : La vita in diretta, puntata di oggi. Tiberio Timperi ironizza: “C’è stato un tamponamento…” Piccolo incidente di percorso, è il caso di dirlo, un attimo prima dell’inizio della puntata de La vita in diretta di oggi, lunedì 21 gennaio 2019: sulle note della sigla, con il sottofondo degli applausi del pubblico presente nello studio 3 della sede Rai di via Teulada 66 a Roma, Tiberio Timperi entrando in scena ha infatti ...

La vita in Diretta - Elisa Isoardi non sostituirà Francesca Fialdini. Ma arriva Casimiro Lieto : arriva Casimiro Lieto a 'La vita in Diretta'. A quanto si apprende da fonti Rai l'autore lascia, quindi, 'La Prova del Cuoco' per fare il capo-autore de 'La vita in Diretta'. Ma i conduttori Tiberio ...

La vita in diretta - Francesca Fialdini così davanti alle telecamere : "Vi chiedo scusa - tutti insieme..." : La settimana appena finita per Francesca Fialdini a La vita in diretta è stata una delle più impegnative e complicate. La collega di Tiberio Timperi ha dovuto fare i conti con i malanni di stagione, pur continuando ad andare in onda. Il suo malessere è stato palese nella puntata dello scorso venerdì

Tiberio Timperi fa un’altra battuta sulla laurea a Francesca Fialdini : La vita in diretta, Tiberio Timperi a Francesca Fialdini: “Tu hai preso la laurea, io no” Anche oggi, lunedì 14 gennaio 2019, La vita in diretta si è chiusa con un po’ di ironia da parte dei due padroni di casa, ossia Francesca Fialdini e Tiberio Timperi i quali, forse anche per smorzare un po’ i toni dopo gli argomenti di cronaca trattati nel corso della puntata, come sempre hanno salutato i telespettatori sorridendo. ...

La Vita in Diretta - flop di ascolti. Le voci : al posto di Francesca Fialdini un volto noto del mattino Rai : Non piovono buone notizie per Francesca Fialdini, conduttrice di La Vita in Diretta con Tiberio Timperi. Lo scorso 9 gennaio, per esempio, la trasmissione di Raiuno ha registrato uno share del 13%, decisamente inferiore rispetto a quella registrata da Geo&Geo e dal competitor di palinsesto Pomeriggi

La vita in diretta : Francesca Fialdini chiede scusa ai telespettatori : Francesca Fialdini a La vita in diretta: “Vi chiedo scusa per questa voce…” Settimana non facile quella che si è conclusa oggi per la bella e brava Francesca Fialdini: la conduttrice de La vita in diretta, fin dalle ultime puntate della settimana precedente, è apparsa in video piuttosto stanca e un po’ sottotono, per via della febbre che da giorni sembra non darle tregua. Non a caso, all’inizio della seconda parte ...

Francesca Fialdini sostituita a La vita in diretta? Al suo posto potrebbe arrivare un'altra conduttrice : Tiberio Timperi e Francesca Fialdini a La vita in diretta non devono solo offrire un prodotto di alta qualità su Rai 1 e tentare di arginare Pomeriggio 5, ma anche guardarsi le spalle da Geo&Geo di ...

Francesca Fialdini a La vita in diretta : “Sono raffreddata - non ho voce” : La vita in diretta, Francesca Fialdini ammette: “Sono senza voce” Sembrerebbe non essere ancora del tutto passato il malanno di stagione, chiamiamolo così, che ha colpito Francesca Fialdini. La bella e brava conduttrice de La vita in diretta, lo ricordiamo, nei giorni scorsi ha presentato una puntata con la febbre. E dell’argomento influenza è tornata a parlarne sul finire della puntata di oggi, quando Tiberio Timperi le ha ...