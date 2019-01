Flaiano torna dall' aldilà per raccontarci il futuro

ilgiornale

(Di venerdì 25 gennaio 2019) Bisogna sempre partire dal passato per capire il.E la storia, quella che stiamo per raccontare, inizia dal lontano passato, anno 1971, per arrivare a dopodomani, il 2030. Protagonista: Ennio, che definire un umorista è riduttivo, un genio forse troppo, un visionario - che c'azzeccava - ecco, quello è il termine giusto.Comunque, tra il 1970 e il '71, un anno prima della morte, mentre si divide tra giornalismo e cinema,inizia a lavorare a un progetto teatrale, una commedia. Compra un piccolo registratore - un "gelosino", i piccoli magnetofoni prodottia Geloso negli anni '60 - e comincia a "scrivere" come gli scrittori americani (così diceva lui), cioè dettando a un microfono. Alla fine registra un breve testo, una decina di cartelle. È un frammento narrativo, titolo: Il divano meridionale. Un divertissement, ma serissimo.Comunque. Il nastro sopravvive ...