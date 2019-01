Diciotti | Matteo Salvini a bomba | Processatemi | rinuncio all' immunità Scacco

Diciotti - Matteo Salvini : “Immunità? Non voglio protezione - avrei voglia di andare fino in fondo” : Il ministro dell'Interno, Matteo Salvini, torna sul caso della nave Diciotti e sulla richiesta di autorizzazione a procedere nei suoi confronti: "Non ho bisogno di protezione, altri chiedevano l'immunità perché rubavano, io invece ho applicato la legge da ministro. avrei voglia di andare fino in fondo e di essere convocato a Catania, ma il Senato è sovrano e deciderà".Continua a leggere