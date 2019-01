Daytona | una Ferrari in pole in classe GTD

Alex Zanardi sarà al via della 24 Ore di Daytona : “Per me è una grande occasione e la vivrò con passione” : Il 26 gennaio è la data da circoletto rosso per Alex Zanardi. Il 52enne nativo di Bologna, diventato ormai un’icona per lo sport italiano e mondiale grazie alle sue imprese paralimpiche, torna al suo vero amore: le auto da corsa. E così la sfida è quella della 24 Ore di Daytona dove il nostro portacolori si esibirà con una BMW M8 GTE, opportunamente modificata per consentirgli di usare al meglio i comandi della propria vettura, essendo lui ...