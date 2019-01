“Chi non è di Ravenna si tolga occhiali e scarpe” | la lezione di un prof per il Giorno

Reddito - l’evento M5s. Di Maio : “Chi non ha niente avrà almeno 780 euro. Sarà anche strumento di emersione del nero” : “Buongiorno a tutti e benvenuti a quella che per noi è una festa sul Reddito di cittadinanza e una rivoluzione per il mondo del lavoro italiano”. Il vicepremier Luigi Di Maio ha aperto così il Big event organizzato dal Movimento 5 Stelle a Roma per presentare Reddito e quota 100, le due misure simbolo del governo gialloverde approvate dall’ultimo consiglio dei ministri, anche se il testo del decreto non è ancora stato pubblicato in ...

Reddito di cittadinanza - Di Maio : “Chi non spende i soldi con la card entro il mese li perderà” : “Chi non spenderà entro il mese i soldi con la card li perderà”. A rivendicarlo Luigi Di Maio, nel corso della conferenza stampa sul decretone su quota 100 e Reddito. “Il Reddito di cittadinanza è una misura che deve iniettare nell’economia i miliardi che stanziamo, pensiamo che i nuclei che li riceveranno saranno motore per l’economia e la crescita economica”, ha continuato il vicepremier, sottolineando che ...

Rito nonnista su una pilota. Trenta : “Chi ha sbagliato paga” : "Mi fate male, mi fate male". E alla fine le lacrime. In un video di pochi minuti si vede il 'Rito nonnista' al quale viene sottoposta Giulia Jasmine Schiff, sergente pilota alla fine del corso da parte dei commilitoni. Atti di nonnismo forse considerati normali tanto da essere immortalati in un video tra urla di incitamento, sfotto', bacio di fine corso e applauso finale per avere superato la prova. All'inizio si vede Giulia presa dai ...

I Fatti Vostri - Magalli commenta l’annuncio di Freccero : “Chiudere il programma? Non è ancora ufficiale” : In una conferenza stampa-show, giovedì il nuovo direttore di Rai2 Carlo Freccero ha annunciato una rivoluzione nei palinsesti della rete, facendo capire che anche un programma storico come I Fatti Vostri di Giancarlo Magalli dovrà chiudere. Ma Magalli, che da 25 anni conduce il programma, ha spiegato a Fanpage che, al momento, lui non ha notizie riguardo a quello che sarà il destino della sua trasmissione: “Nessuna comunicazione ufficiale, ...

Luigi Di Maio : “Chi non sostiene contratto di governo è fuori da M5s - nessuno è indispensabile” : Luigi Di Maio commenta su Twitter la decisione di espellere 4 parlamentari dal Movimento 5 Stelle: "Tutti sono importanti, nessuno è indispensabile. Oggi i probiviri si sono espressi con provvedimenti duri e giusti. Chi non sostiene il contratto di governo è fuori dal MoVimento. Il rispetto degli elettori viene prima di tutto".Continua a leggere

Reddito di cittadinanza - Matteo Salvini : “Chi vuole fare il furbo non vedrà un euro” : Il vicepresidente del Consiglio, Matteo Salvini, assicura che chi non avrà diritto al Reddito di cittadinanza non vedrà un euro: "Chi ha un ricco conto in banca e pensa di fare il furbo, aggiungendo euro a euro, non ne vedrà uno”, afferma spiegando che sono allo studio misure per introdurre dei paletti contro i cosiddetti furbetti.Continua a leggere

Tragedia Piazza San Carlo - lettera di uno dei responsabili : “Chiedo scusa - non doveva andare così” : Aymen H., uno dei responsabili della Tragedia di Piazza San Carl di Torino del 3 giugno 2017, in una lettera chiede scusa a tutti: "Non basterebbero tutte le scuse di questo mondo per farsi perdonare le conseguenze causate quella sera, non doveva andare così, ed è incredibile come la vita sappia essere così cattiva".Continua a leggere

Cesari : “Chi non va al Var mi fa arrabbiare. Ecco quale sarebbe il mio sogno” : Cesari – Graziano Cesari, ex arbitro di Serie A e opinionista tv, ha rilasciato una lunga intervista ai microfoni de Il Mattino. L’ex arbitro ha fatto il punto sulla prima parte di stagione e sugli episodi arbitrali che hanno suscitato molte polemiche. Cesari è inizialmente intervenuto sul comportamento dell’arbitro nei confronti del Var: “Perché delle […] L'articolo Cesari: “Chi non va al Var mi fa ...

Sorteggio Champions - Allegri : “Chi ha ambizione non ha timore” : “Chi ha ambizione, non ha timore“. Così il tecnico della Juventus, Massimiliano Allegri, ha commentato sul suo account Twitter l’esito del Sorteggio degli ottavi di finale di Champions League. L’urna di Nyon ha messo l’Atletico Madrid sulla strada dei bianconeri, tra i favoriti a conquistare la finale che quest’anno si disputerà proprio nello stadio dei colchoneros, il Wanda Metropolitano. L’andata ...

Juventus-Atletico Allegri : “Chi ha ambizione non ha timore” : JUVENTUS ATLETICO Allegri – “Chi ha ambizione, non ha timore”. Così il tecnico della Juventus, Massimiliano Allegri, commenta su twitter l’esito del sorteggio degli ottavi di finale di Champions League. I bianconeri se la vedranno con l’Atletico Madrid di Simeone. Non un sorteggio fortunato per i Campioni d’Italia ma il tecnico di Livorno mette subito […] L'articolo Juventus-Atletico Allegri: “Chi ...

Napoli - l’agente di Hamsik : “Chi lo critica non capisce niente di calcio” : Intervenuto sulle frequenze di Radio CRC Targato Italia, Juraj Venglos, agente di Marek Hamsik, ha parlato del suo assistito: “Marek sta bene non ho parlato con lui direttamente dopo la partita. Ho letto i giornali, c’è un po’ di amarezza nell’aver letto che è stato il peggiore contro il Liverpool. La sua per me è stata una buona prestazione e non si tiene conto di quella che è stata la pressione del Liverpool. Non mi sembra ...

Manovra - Boldrini attacca Conte : “Chi tratta con l’Ue? Dica se Salvini lo ha esautorato”. Pd : “La sua parola non conta nulla” : In Aula alla Camera per l’informativa prima del Consiglio europeo, il premier Giuseppe Conte è stato attaccato sulla Manovra dai banchi della sinistra, da Pd e Leu. “Il vicepresidente del consiglio Matteo Salvini ha tenuto un comizio dinanzi ai suoi sostenitori ed ha chiesto a loro il mandato a trattare con l’Unione europea. Avevamo capito che fosse lei ad essersi preso l’impegno. Il Parlamento deve sapere se lei è stato ...

Incendio Roma - scatta l’allarme diossina : “Chiudete le finestre ma soprattutto evitate attività all’aperto e non mangiate cibi prodotti in quella zona” [FOTO] : 1/13 Ufficio Stampa Vigili del Fuoco/LaPresse ...

Salvini e i presepi nelle scuole : “Chi tiene Gesù fuori dalle classi non è un educatore” : Il vicepresidente del Consiglio, Matteo Salvini, commenta la decisione di alcune scuole di non fare il presepe o non cantare le canzoni natalizie: "Non penso che Gesù bambino o Tu scendi dalle stelle possa dar fastidio a qualcuno. Il Natale è una festa così bella che penso possa abbracciare tutte le fedi e tutte le religioni. Chi tiene Gesù bambino fuori dalle porta della classe non è educatore".Continua a leggere