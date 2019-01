Un ponte tra Est e Ovest | Forse è questa la missione che mi hanno dato gli dei

ponte Morandi : per i periti della Procura cadde per primo lo strallo della pila 9 : I periti della Procura, Renato Buratti e Piergiorgio Malerba, hanno consegnato il dossier sulle cause del crollo del Ponte Morandi: a cadere per primi sono stati i due stralli “catalogati come reperti 132”. Il contenuto del report per ora, dichiara il Procuratore Francesco Cozzi a Repubblica Genova, “non sarà inviato neppure ai periti del gip”: il riserbo è massimo. Il dossier Qualcosa era già trapelata a novembre, scrive Repubblica Genova. ...

ponte Morandi : il contratto unico e le complicazioni che restano da risolvere : Il contratto unico è stato firmato ma restano alcune questioni ancora aperte. Una riguarda la sua posizione, perché il Ponte sarà spostato più in là di venti metri. L’altra è questa: si tratta del ripristino di un Ponte o della costruzione di un Ponte nuovo? Non sono temi da poco, spiega oggi Il Secolo XIX. Le complicazioni legate allo spostamento Il Ponte sarà spostato di una ventina di metri verso sud, per evitare qualsiasi interferenza con le ...

ponte di Genova - contratto firmato. Bucci : "Sarà percorribile il 15 aprile del 2020" : Il sindaco è inoltre orgoglioso di ciò che è stato siglato oggi, un esempio per il mondo che in Italia si lavora bene, in tempi brevi e spendendo il giusto. L'architetto Renzo Piano ha sottolineato ...

ponte sullo Stretto - Musumeci ci riprova : “È una necessità”. Il sottosegretario Dell’Orco : “Pensi alle strade” : Il governatore della Sicilia torna a chiedere il Ponte sullo Stretto. Il governo risponde invitandolo a dedicarsi invece alle strade. Torna ad animare il dibattito sull’isola l’ormai mitologico tratto d’asfalto per unire Messina a Reggio Calabria. Merito del presidente Nello Musumeci, che durante la presentazione dell’accordo tra Caronte&aTourist e Basalt ha detto: “Il Ponte di Messina non è un capriccio per la ...

Sci alpino - Discesa Wengen 2019 : la mitica Lauberhorn ai raggi X. Il tracciato più lungo della Coppa del Mondo. E il ponte col trenino… : Signore e signori, eccoci pronti per una delle piste più belle, emozionanti, dure, spettacolari e imperdibili della Coppa del Mondo di sci alpino. Si tratta, ovviamente, della pista del Lauberhorn che si trova nella località svizzera di Wengen sulla montagna omonima ed è sede della gara sciistica che si disputa sin dal 1930. La pista di Discesa libera, con il suo scenario mozzafiato, è la più lunga di tutto il Circo Bianco con i suoi 4480 metri ...

"Rischio crollo" - sequestrato ponte sulla E45 : E' stato chiuso per motivi di sicurezza il viadotto Puleto sulla E45, in provincia di Arezzo: è a rischio crollo . Su richiesta della Procura di Arezzo è stato disposto il sequestro dopo la ...

Cinque mesi fa la tragedia del ponte Morandi : A 143 giorni dal crollo, la commemorazione delle 43 vittime nel quartiere di Certosa, vicino alla zona rossa ed ai due tronconi del Viadotto sul Polcevera -

Roma : sequestrata area di 30.000 mq adibita discarica a ponte Mammolo : Roma – Disastro ambientale e smaltimento illecito dei rifiuti: questi i gravi motivi che hanno portato gli agenti del Gruppo Tiburtino, diretti dal Dirigente Lorenzo Botta, a sequestrare un’area privata di circa 30.000 mq in zona Ponte Mammolo. All’interno sono stati rinvenuti dei manufatti abusivi, con tanto di docce e bagni occupati da una trentina di individui di nazionalità romena. Una vera e propria discarica abusiva, in una ...

I 'terroni' di Libero e il 'ponte sullo Stretto' che ossessiona Travaglio sul Fatto : qual è il vero razzismo? : L'articolo di una giornalista reggina su Libero indigna i meridionali molto più del vero razzismo anti-Sud: il mondo al contrario Il popolo del Sud s'è rivoltato nei giorni scorsi contro il quotidiano ' Libero ' per il titolo ' Comandano i Terroni ', che ha mandato su tutte le furie tutti quei meridionali , ...

Crollo Morandi - il video sconfessa Autostrade : la bobina non sfondò il ponte : Quella tesi, sostenuta da Autostrade, sarebbe smentita da un video di una telecamera fissa di un privato, che inquadra il momento del Crollo di ponte Morandi. Parliamo della bobina di acciaio da 3,5 ...

ponte - Toninelli : «Autostrade ha comunicato che pagherà la ricostruzione». La società : «Riserve sugli importi» : Il ministro: c’è l’impegno di Autostrade a pagare il nuovo Morandi, gli immobili degli sfollati e le imprese |

ponte Morandi - l’annuncio di Toninelli : “Autostrade pagherà” : Arriva l’annuncio su Twitter di Danilo Toninelli sulla questione del Ponte Morandi Aspi ha comunicato a commissario Bucci impegno a pagare Ponte di Genova, immobili sfollati e imprese e quanto ha distrutto con il crollo. Come avevamo detto non ricostruirà, ma pagherà. Ora andiamo avanti su ogni fronte, concessione compresa»: questo l’annuncio di Danilo Toninelli, ministro alle Infrastrutture e ai Trasporti, sulla vertenza che riguarda i ...