Qatar Airways sponsor del Napoli sarebbe un altro passo verso un brand internazionale

(Di giovedì 24 gennaio 2019) L’addio a Lete? Quattordici anni di indissolubile sodalizio tra ile Acqua Lete. Sodalizio che adesso potrebbe essere agli sgoccioli. Il condizionale è d’obbligo. Scrive oggi il quotidiano Tuttosport che De Laurentiis vorrebbe il marchiosulle maglie e non più quello della casa produttrice di acqua minerale che ha creduto nelquando il club era ancora in Serie C. In realtà la notizia dellaizzazione circola da giorni sui quotidiani: per l’affare Allan, De Laurentiis è pronto ad accettare una formula che preveda il pagamento in contanti e laizzazione.Per le magliette, bisogna però vedere chepossaizzare allo stesso tempo Roma – cdi cui è mainon cui ha un contratto fino al 2021 da 40 milioni per tre stagioni – e ilL’obiettivo Superlega De Laurentiis punta ovviamente ...