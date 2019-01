: Ultim'ora #Omicidio promoter, ergastolo a Clericò - Cyber_Feed : Ultim'ora #Omicidio promoter, ergastolo a Clericò - NotizieIN : Omicidio promoter, ergastolo a Clericò - TelevideoRai101 : Omicidio promoter, ergastolo a Clericò -

E' stato condannato all'Vito, il 66enne di Garbagnate Milanese in carcere dal settembre 2017 con l'accusa di aver ucciso e decapitato laMarilena Rosa Re. I resti della donna furono ritrovati in un orto e in campo. La decisione è arrivata dal Gup Alessandra Simion, che ha accolto la richiesta del Pm. La moglie di, Alba De Rosa, è indagata in uno stralcio dell'inchiesta con l'ipotesi di accusa di occultamento e vilipendio di cadavere.(Di giovedì 24 gennaio 2019)