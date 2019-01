Malattie del ciliegio | corineo | monilia e cancro batterico

Oms : “I migranti non portano Malattie - sono più vulnerabili della popolazione ospitante” : Secondo il primo "Rapporto sulla salute dei rifugiati e dei migranti", redatto da Oms e Inmp, non c'è nessun rischio di invasione e nessun allarme epidemie: i migranti costituiscono il 10% (90,7 milioni) della popolazione dei 53 Stati dell'area europea dell'Oms. Meno del 7,4% di questi sono rifugiati.Continua a leggere

Migranti - il rapporto dell'Oms : "Basta falsi miti - non portano Malattie" : I Migranti? La maggior parte sono economici e sono tutt'altro che malati. L'Organizzazione mondiale della sanità ha...

Oms : “Migranti in buona salute. Esposti a Malattie durante viaggio o a causa delle cattive condizioni di vita in Europa” : “I migranti e i rifugiati sono in buona salute, ma durante il viaggio o nei Paesi di accoglienza vengono Esposti al rischio malattie a causa delle cattive condizioni di vita”. A sancirlo è il primo Rapporto sulla salute dei rifugiati e dei migranti in Europa, redatto dall’Organizzazione mondiale della sanità e pubblicato oggi dall’Ufficio regionale per l’Europa dell’Oms. Un’istantanea sulle condizioni di ...

"Sui migranti falsi miti - non portano Malattie". Il rapporto dell'Oms : Quello che 'i migranti portano le malattie' è un falso mito, mentre è forte il rischio che la loro salute peggiori una volta arrivati nei paesi di destinazione a causa delle cattive condizioni in cui vivono. Altro falso mito è che siano sempre più numerosi, mentre nei 54 paesi compresi nell'area dell'Oms-Europa sono appena il 10% della popolazione.È quanto evidenzia il primo rapporto dell'Organizzazione ...

Rotary al Corso Garibaldi. 'Prevenzione dell'obesità e Malattie della nutrizione' : Ersilia Palombi, laureata in Medicina e Chirurgia, specializzata in Scienza dell'alimentazione, è in servizio presso l'Asl di Benevento, dove si occupa prevalentemente dell'educazione alimentare con ...

Processo Foodora - mezza vittoria dei rider : "Vanno trattati come dipendenti della logistica con ferie - tredicesima e Malattie pagate" : Sentenza d'appello "pilota": ribaltato il verdetto di primo grado, confermati i licenziamenti di cinque fattorini ma viene fissato un importante precedente

Vegetariani VS carnivori - una delle due “categorie” è più esposta a tumori - allergie e Malattie mentali : i risultati vi sorprenderanno : Essere Vegetariani ha molti benefici, dal preservare le risorse naturali della Terra alla riduzione del rischio di alcune malattie e persino fino ad una spassionata dimostrazione d’amore verso gli animali. Per molti, il Vegetarianismo arriva dopo il periodo delle feste natalizie in cui si consuma ogni tipo di carne e con i soliti buoni propositi per il nuovo anno e una nuova rinascita. Ma cosa accadrebbe a tutti questi propositi se arrivasse una ...

Create in laboratorio cellule staminali iPS pluripotenti - fondamentali per la ricerca in vitro delle Malattie rare : Le iPS cells – cellule staminali pluripotenti – sono di grande interesse per la comunità scientifica e hanno un’enorme rilevanza in ambito biomedico. Possiedono la straordinaria capacità di poter dare origine a qualsiasi cellula del nostro corpo, dai neuroni alle cellule beta pancreatiche, queste ultime, ad esempio, in grado di rilasciare insulina se aumenta la glicemia. Le cellule staminali pluripotenti indotte vengono generate a ...

Face2Gene - l’app per la diagnosi delle Malattie genetiche rare che analizza le foto : Un algoritmo di apprendimento approfondito (deep-learning) inserito in un’app sta aiutando medici e ricercatori nella diagnosi di una serie di malattie genetiche rare analizzando le foto dei volti delle persone. In una ricerca pubblicata due giorni fa su Nature Medicine, i ricercatori descrivono la tecnologia alla base dell’aiuto diagnostico: un’applicazione per smartphone chiamata Face2Gene, che si basa su algoritmi di ...

Migranti - odissea senza fine per i 49 a bordo delle Ong tedesche. L appello dei medici 'Rischio Malattie a bordo' : Il mare è già grosso, il vento molto forte e le temperature di notte e al primo mattino poco sopra lo zero. Le due navi umanitarie tedesche della Sea Watch e della Sea eye con 49 Migranti a bordo ...

Malattie delle unghie : come riconoscerle e trattarle : L’aspetto delle unghie, la loro struttura, forma e colore sono importanti indicatori dello stato di salute della persona. Talvolta lo smalto viene utilizzato per coprire gli inestetismi e le Malattie che colpiscono le unghie, che possono essere la spia di disturbi dell’intero organismo. In condizioni di buona salute, le unghie appaiono visibilmente sane, di un bel colore rosato, forti e brillanti. Se le unghie iniziano a presentare un ...

L’attività fisica è uno dei principali strumenti di prevenzione delle Malattie croniche : Nel rapporto dell’Istituto Superiore di Sanità (ISS) su movimento, sport e salute pubblicato recentemente, l’Istituto ha sottolineato l’importanza delle strategie di promozione delL’attività fisica come strumenti di mantenimento e miglioramento della salute. L’attività fisica, si legge nell’introduzione al rapporto, è uno dei principali strumenti di prevenzione delle malattie croniche, cosiddette non trasmissibili, per il mantenimento del ...