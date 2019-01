Infortunio Neymar | brivido Psg | il calciatore in lacrime

PSG in ansia - nuovo Infortunio per Neymar : esce dal campo in lacrime : Neymar alle prese con un nuovo infortunio, l’attaccante del PSG è uscito in lacrime dopo la gara di ieri contro lo Strasburgo Il brasiliano Neymar si è infortunato al piede destro nella gara vinta dal suo Paris Saint-Germain per 2-0 contro lo Strasburgo, come spiegato dal club parigino. Gli esami iniziali hanno mostrato che il ventiseienne attaccante ha avuto una “riattivazione dolorosa” di un infortunio al quinto ...

Infortunio Neymar - il brasiliano rassicura : “Niente di grave” : Infortunio Neymar, PARLA IL GIOCATORE- I tifosi del PSG, ieri sera, non saranno andati certo a dormire con molta serenità. I due migliori giocatori del club, Neymar e Mbappè, nei rispettivi impegni con le nazionali si sono infortunati vedendosi costretti ad uscire anzitempo dal campo. Subito la notizia dei due ko ha fatto il giro […] L'articolo Infortunio Neymar, il brasiliano rassicura: “Niente di grave” proviene da Serie A News Calcio - ...

Neymar e l'Infortunio con il Brasile : 'Penso che non sia niente di grave' : Sono molto felice e orgoglioso di aver raggiunto la centesima con la maglia verdeoro, sono sempre molto orgoglioso di difendere la selezione più grande del mondo' . Così, su Instagram, Neymar , ...

Brasile-Camerun - Infortunio per Neymar : l'attaccante verdeoro costretto alla sostituzione dopo 8 minuti [VIDEO] : l'attaccante brasiliano ha avvertito un dolore all'interno della coscia destra, un guaio muscolare che lo ha costretto a lasciare il campo E' durata solo otto minuti la partita di Neymar contro il ...

Infortunio Neymar - brivido Psg e Brasile : il calciatore si fa male e lascia il campo in lacrime : Infortunio Neymar – Non solo la Nations League in campo, si stanno giocando anche alcune partite amichevoli, in particolar modo partita tra Brasile e Camerun in una gara già avvincente in avvio. Dopo i primi minuti si mettono subito male le cose per il Brasile ma soprattutto per il Psg, Infortunio per l’attaccante Neymar dopo appena 8 minuti. Si teme uno stiramento per il brasiliano, Neymar si è subito toccato l’interno coscia ...