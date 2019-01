Ilva e “trivelle” | le battaglie green per cui il M5s non può esultare

ilfoglio

: #trivelle : ho idea di come andrà a finire. #ilva #tap #notap #ischia #xylella #tav #notav - france_ferrara : #trivelle : ho idea di come andrà a finire. #ilva #tap #notap #ischia #xylella #tav #notav - TSansoneVulcano : Dopo le mancate promesse sui tagli ai sussidi ai combustibili fossili sulla carbon tax sul decreto rinnovabili sul… - nerditudine : RT @VignettaRu: #Banfi #unesco #DiMaio “Basta plurilaureati” Si ha il sentore che si sia passati da “uno vale uno” a “uno vale l’altro”. O… -

(Di giovedì 24 gennaio 2019) Roma. Dopo avere coltivato per anni la battaglia ambientalista per la chiusura dello stabilimento siderurgicodi Taranto e per l’abiura delle estrazioni di idrocarburi in Italia allo scopo di arrivare al governo, il Movimento 5 stelle non può raccogliere i frutti della sua propaganda. La Co