Gorlago | la killer | Vorrei essere morta io | temo non tornerò più a casa

Omicidio di Gorlago - l'amante killer parla dal carcere : è distrutta e pensa ai figli : distrutta ma non 'pentita', dal carcere di Brescia dove è rinchiusa dallo scorso sabato, si è espressa Chiara Alessandri, rea di aver ucciso la rivale in amore Stefania Crotti. La Alessandri ha espresso il desiderio di parlare con sua madre per chiederle cosa sanno e cosa sanno della situazione i suoi tre figli. Ora è preoccupata per i bambini, Chiara Alessandri, l'amante killer di 43 anni che dopo aver ucciso a Gorlago, paesino in provincia di ...