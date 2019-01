Fecondazione | 10 cose da sapere sulla diagnosi preimpianto

vanityfair

(Di giovedì 24 gennaio 2019) Cos’è la?A cosa serve la?Come capire se lafa al caso vostro?Laè legale in Italia?Lae il Servizio Sanitario NazionaleQuali sono i passi da fare per accedere alla?Laè una tecnica sicura?Qual è la percentuale di successo?Che impatto psicologico può avere la?A quale Centro rivolgersi?Emofilia A e B, Beta-Talassemia, Distrofia muscolare di Duchenne e Becker, fibrosi cistica, Sindrome X Fragile, Atrofia muscolare spinale: sono solo alcune, tra le più frequenti, delle malattie monogeniche che oggi si possono prevenire con lageneticaQuesta tecnica relativamente recente è uno strumento fondamentale per la salute di tanti futuri bambini. A quattro anni dall’estensione da parte della Consulta – ...