ilfattoquotidiano

: Forum e le frasi della giudice donna contro una ragazza vittima di stupro - SirDistruggere : Forum e le frasi della giudice donna contro una ragazza vittima di stupro - SirDistruggere : Questo fatto di oggi me lo avete segnalato in tanti. #Forum - TutteLeNotizie : A Forum lo stupro viene ridotto a ‘errore giovanile’. Ma sì, so’ ragazzi! -

(Di giovedì 24 gennaio 2019) Come si fa a banalizzare lofino a normalizzarlo? Come si fa a colpevolizzare e a rendere insignificante la denuncia della vittima? Ci vuole una sottocultura che resiste forte come una gramigna e azzera il tempo trascorso dall’abolizione delle leggi che cancellavano il reato dicol matrimonio o definivano la violenza sessuale un reato contro la morale. E poi cos’altro ci vuole per portare indietro le lancette del tempo?. La trasmissione che su Mediaset, da decenni, mette in scena processi con comparse che recitano la parte di attori e convenuti e che da tempo si è contraddistinta per la capacità di veicolare pregiudizi misogini a tamburo battente. Quante volte è stata proposta la narrazione su eserciti di ex mogli fancazziste e ciniche, sempre pronte a marciare contro poveri mariti trasportanti croci e quella su frotte di madri malevole (come recita il ...