optimaitalia

: DA OGGI 22 GENNAIO: DISPONIBILI I BIGLIETTI PER IL CONCERTO DEL 18 MAGGIO A TRIESTE su Ticketone:… - Conte_Official : DA OGGI 22 GENNAIO: DISPONIBILI I BIGLIETTI PER IL CONCERTO DEL 18 MAGGIO A TRIESTE su Ticketone:… - pattriva : @francescobaccin vorrebbe dire che se a me piace Baccini non può piacermi anche Vasco o Bennato oppure Conte ?? (Paolo non il premier ??) - OptiMagazine : Paolo Conte a Trieste e Brescia, 2 nuovi concerti nel 2019: biglietti in prevendita dopo Live in Caracalla… -

(Di mercoledì 23 gennaio 2019)per duein Italia nelil grande successo degli eventi dello scorso anno, sono stati annunciati duespettacoli in programma tra i mesi di maggio e di giugno, nell'ambito della nuova tournée.Il 18 maggio,si esibirà a, per un concerto al Teatro Rossetti. Il 29 giugno invece sarà in Piazza della Loggia a. Sono questi gli unici due eventi in programma quest'anno in Italiala pubblicazione del disco Live in Caracalla - 50 Years of Azzurro. Iper isono disponibili su TicketOne da oggi.18 MAGGIO– Teatro Rossetti29 GIUGNO– Piazza LoggiaLo spettacolo diè a favore del Comitato Friuli Venezia Giulia AIRC per raccogliere fondi a sostegno dei migliori progetti di ricerca per la cura dei tumori femminili.Il tour celebrativo dei 50 anni dalla ...